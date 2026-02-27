Giá bạc trong nước hôm nay 27/2/2026

Cập nhật lúc 11h09 sáng nay, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Phú Quý ở mức 3,348-3,452 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 117.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 121.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý vọt lên sát ngưỡng 89,28-92,05 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với chốt phiên hôm qua, bạc thỏi của thương hiệu này tăng 3,12-3,22 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán.

Tương tự, giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng lên mức 89,17-91,95 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng thêm 1,36 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,42 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với thời điểm mở cửa. Còn so với chốt phiên hôm qua, bạc thỏi của Ancarat đã tăng 2,56-2,64 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán.

Tại Sacombank, giá bạc thỏi đã được điều chỉnh lên ngưỡng 92,24-94,96 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 1,36 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 27/2, giá bạc bật tăng. Theo đó, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Sacombank được giao dịch ở mức 3,438-3,54 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với chốt phiên hôm qua, giá bạc miếng tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này cũng tăng 800.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lên mức 91,68-94,4 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 giờ sau Sacombank lại điều chỉnh giá bạc theo chiều hướng giảm. Trong đó, giá bạc thỏi 240.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với thời điểm mở cửa, về mức 91,44-94,16 triệu đồng/kg.

Tại Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở ngưỡng 3,293-3,395 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 45.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 46.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng tăng 1,2 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,22 triệu đồng/kg ở chiều bán, lên ngưỡng 87,81-90,53 triệu đồng/kg (mua - bán).

Ở phiên giao dịch ngày 26/2, giá bạc tại thị trường trong nước biến động khá mạnh, đặc biệt là bạc thỏi khi được các thương hiệu điều chỉnh giảm 3-4 triệu đồng/kg.

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa ở mức 3,231-3,331 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với thời điểm mở cửa, bạc miếng của thương hiệu này giảm 144.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 148.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng giảm sâu 3,84-3,95 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa, lùi về sát ngưỡng 86,16-88,83 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, vào lúc 19h29 ngày 26/2, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat được niêm yết ở mức 3,244-3,344 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 125.000-129.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán.

Bạc thỏi của Ancarat cũng giảm mạnh 3,33-3,44 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán so với lúc mở cửa, về mức 86,51-89,17 triệu đồng/kg (mua - bán).

Còn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), sau khi điều chỉnh giảm mạnh lúc mở cửa, giá bạc của thương hiệu này đã bật tăng trở lại ngay trong phiên giao dịch đầu buổi sáng.

Tuy nhiên, sau 16 lần điều chỉnh trong ngày, bạc miếng 999 loại 1 lượng của Sacombank chốt phiên ở đúng mức giá lúc mở cửa phiên giao dịch là 3,408-3,51 triệu đồng/lượng, bạc thỏi 999 loại 1kg là 90,88-93,6 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước giảm mạnh trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng Âm lịch. Ảnh: ACR

Giá bạc thế giới ngày 27/2/2026

Lúc 8h40 ngày 27/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới tăng nhẹ 0,5 USD mỗi ounce, lên mức 88,77 USD/ounce so với kết phiên trước đó. Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 cũng tăng khoảng 1,04 USD mỗi ounce, lên sát mức 88,04 USD/ounce khi thị trường xuất hiện lực mua mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay sau khi tăng lên ngưỡng 90,35 USD/ounce, thì lúc 19h54 ngày 26/2 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức gần 87 USD/ounce, giảm gần 2,2 USD mỗi ounce so với chốt phiên hôm trước đó, tương đương giảm 2,47%.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 ở mức 86,84 USD/ounce, giảm 4,15 USD mỗi ounce, tương đương giảm 4,56%.

Giá bạc dẫn đầu đà giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại Mỹ khi chịu áp lực từ hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn sau các đợt tăng gần đây.

Về cấu trúc thị trường, chuyên gia cho rằng các yếu tố cơ bản hỗ trợ bạc vẫn rất vững chắc. Theo đó, kim loại quý này đang được hỗ trợ theo hai hướng: tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc do nhu cầu công nghiệp, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn và xu hướng phi USD hóa từ phía nhà đầu tư.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco News, ông Nate Miller, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs, cho biết dù thị trường kim loại quý biến động mạnh hơn, các nhà đầu tư cá nhân vẫn chưa có dấu hiệu hoảng loạn.

Ông cho rằng bạc thường tăng chậm hơn ở giai đoạn đầu của một chu kỳ đi lên, nhưng sau đó có xu hướng bứt phá rất nhanh. Thực tế chứng minh qua đợt tăng mạnh lên mức đỉnh lịch sử hồi tháng 1 vừa qua.

Song, thị trường có thể đang hình thành mặt bằng giá mới thay vì chuẩn bị cho một đợt tăng mạnh ngay lập tức. “Có cảm giác thị trường đang thiết lập một vùng đáy mới khoảng 70-80 USD và bước vào giai đoạn tích lũy”, ông nói và kỳ vọng rằng ở giai đoạn tạm nghỉ hiện nay sẽ giúp thị trường tìm mức giá cân bằng và hạ nhiệt hoạt động đầu cơ quá mức.

Theo ông, xu hướng tiếp theo của bạc vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt khi thị trường tài chính đang chuẩn bị cho những thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Trong khi trước đây kỳ vọng nghiêng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, các quan chức Fed gần đây lại phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh dữ liệu kinh tế vẫn duy trì khả quan.

Nếu xuất hiện thêm một nhịp tăng mới, khả năng cao sẽ rơi vào nửa cuối năm, ông Miller nhận định.

Ở một báo cáo mới đây, nhà phân tích Michael Hsueh của Deutsche Bank nhận định các kim loại trắng đang bắt đầu vượt trội so với vàng. Theo ông, diễn biến này đang dần thách thức mô hình lịch sử vốn cho thấy bạc thường tăng mạnh trước khi bước vào một nhịp điều chỉnh nhất định.

Tỷ lệ vàng/bạc đã giảm xuống 57, thấp hơn phạm vi giả định dài hạn của Deutsche Bank là 60-65 cho cuối năm 2026 và 2027. Tỷ lệ này đo lường cần bao nhiêu ounce bạc để mua một ounce vàng và thường được sử dụng như một thước đo giá trị tương đối giữa hai kim loại này.

Ông Hsueh cho biết, các chỉ số tâm lý thị trường đối với bạc vẫn duy trì ở mức rất tích cực. Đáng chú ý, chỉ số risk reversal kỳ hạn ba tháng của bạc đã tăng lên mức cao nhất trong năm, đồng thời ghi nhận đỉnh mới trong vòng 20 năm.

Từ các tín hiệu này, nhà phân tích của Deutsche Bank dự báo bạc cuối năm ở mức 100 USD/ounce, dựa trên giả định tỷ lệ vàng/bạc ở mức 60.