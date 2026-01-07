Giá bạc trong nước ngày 7/1/2026

Mở cửa phiên giao dịch 7/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh tăng 187.000 đồng/lượng (mua vào) và 193.000 đồng/lượng (bán ra) so với giá chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 3,038-3,132 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) giao dịch ở mức 3,153-3,231 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 249.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và tăng 252.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá chốt phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi tăng mạnh phiên mở cửa sáng nay.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý giao dịch ở vùng giá 81,013-83,519 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng hơn 2,7 triệu đồng/kg chiều mua và tăng hơn 2,8 triệu đồng chiều bán ra.

Giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank tăng tới hơn 4,7 triệu đồng/kg (mua vào) và tăng 4,8 triệu đồng/kg (bán ra), giao dịch ở mức 84,080-86,160 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc tăng liên tiếp các phiên từ đầu năm nay. Ảnh: TV

Giá bạc thế giới ngày 7/1/2026

Lúc 20h ngày 6/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 78,28 USD/ounce. Nhưng đến 22h cùng ngày, giá bạc thế giới giao ngay ở mức 80,19 USD/ounce, tăng 1,91 USD/ounce so với cuối phiên trước.

Giá bạc tăng phiên thứ ba liên tiếp kể từ đầu năm 2026. Giá bạc tăng mạnh từ cuối tháng 12 năm ngoái, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm. Dù Fed phát tín hiệu chỉ có thể tiếp tục giảm lãi suất thêm một lần nữa trong năm 2026, thị trường vẫn duy trì xu hướng đẩy giá bạc đi lên, dựa trên kỳ vọng lạm phát tiếp tục ở mức tương đối cao và thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu. Những yếu tố này được cho là sẽ buộc Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị leo thang cũng góp phần hỗ trợ giá bạc. Cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela đã làm gia tăng rủi ro địa chính trị, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các kim loại quý được coi là tài sản trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, giới đầu tư đang đánh giá các số liệu sản xuất của Mỹ yếu hơn dự báo. Thị trường hiện chờ đợi loạt báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này để có thêm tín hiệu định hướng xu hướng chính sách tiền tệ cũng như diễn biến của các kim loại quý.

Dự báo giá bạc

Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire từng dự báo thị trường đang tiến rất gần đến khả năng chinh phục mốc 80 USD/ounce và việc giá vượt ngưỡng này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ông cho rằng, nếu kịch bản này xảy ra, dư địa để giá tăng nhanh lên vùng 84 USD sẽ ngay lập tức được mở ra.

Tuy nhiên, ông Lewis nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc bán khống là lựa chọn rủi ro cao. Theo ông, tâm lý thị trường đang ở trạng thái quá lạc quan, do đó các nhà đầu tư tham gia chủ yếu tìm kiếm những nhịp điều chỉnh ngắn hạn để tận dụng cơ hội, thay vì đặt cược vào xu hướng giảm.

Dù vậy, chuyên gia của FX Empire cũng cảnh báo, thị trường sẽ không tăng theo đường thẳng. Một đợt điều chỉnh là điều khó tránh khỏi và có thể diễn ra với mức độ rất mạnh. Ông cảnh báo, trong những ngày gần đây, đã có một số nhà giao dịch nhỏ lẻ chịu thua lỗ nặng, thậm chí mất trắng, sau khi giá bạc giảm khoảng 10 USD trong thời gian ngắn.