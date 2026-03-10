Giá bạc trong nước ngày 10/3

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/3, giá bạc thỏi 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,124-3,221 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 101.000-105.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý tăng 2,693 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 2,8 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 83,306-85,893 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,121-3,218 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 87.000-90.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này tăng 2,667-2,746 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 83,227-85,813 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng ở mức 3,231-3,333 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 36.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ tăng lên mức 86,16-88,88 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 960.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa.

Xung đột tại Trung Đông vẫn đang ảnh hưởng mạnh tới giá bạc. (Ảnh: T.C)

Giá bạc thế giới ngày 10/3

Lúc 20h ngày 9/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 84,07-84,32 USD/ounce. Mức giá này giảm 0,27 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương 0,32%.

Theo Trading Economics, nguyên nhân dân đến sự sụt giảm của giá bạc đến từ việc đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) suy yếu - lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến xung đột đang leo thang ở Trung Đông.

Giá dầu đã vượt qua 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022 khi cuộc chiến với Iran bước vào tuần thứ hai, làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu trở lại.

Các sự cố đã gia tăng sau khi các tàu chở dầu bị chặn tại Eo biển Hormuz, buộc một số nhà sản xuất Trung Đông phải cắt giảm sản lượng dầu thô. Xung đột hiện đã làm ngừng khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên toàn cầu khi Iran nhắm vào các tàu trong tuyến đường vận chuyển quan trọng trên.

Sự tăng giá năng lượng có thể làm phức tạp triển vọng chính sách của Fed, củng cố vào đặt cược rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn. Ngoài ra, giá bạc còn chịu thêm áp lực từ lo ngại rằng chi phí năng lượng cao hơn có thể làm chậm tăng trưởng toàn cầu và làm giảm nhu cầu công nghiệp, một trụ cột chính của tiêu thụ cho bạc.

Dự báo giá bạc

Giá bạc hợp đồng tương lai vào tháng Năm giảm 0,906 USD/ounce xuống còn 83,35 USD/ounce.

Các nhà đầu tư bạc kỳ hạn tháng Năm đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo là giá đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật tại mức 95,86 USD/ounce.

Trên Kitco, các chuyên giá cho rằng lo ngại về tình trạng đình trệ kết hợp với lạm phát đang ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và tài chính. Sự lạc quan về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột ở Trung Đông đang nhanh chóng suy giảm trên các thị trường tài chính.

Các nhà đầu tư định giá một cú sốc nguồn cung sâu hơn và kéo dài hơn. Sự thay đổi trong tâm lý thị trường đã gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số khu vực của Iran vẫn chưa bị tấn công và rằng giá dầu thô 100 USD là ‘một cái giá rất nhỏ để trả’ cho ‘an toàn và hòa bình'.

Những tuyê bố trên làm giảm hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ tương đối bị kiềm chế. Các nhà đầu tư đã phải tăng xác suất cho kịch bản tồi tệ nhất, với thách thức là bản chất đình trệ kết hợp của cú sốc, và hiện đang chuẩn bị cho một mùa đông dài mà không có thời gian rõ ràng cho sự kết thúc.

Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho biết các cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến các thị trường và nền kinh tế, đồng thời tạo ra những thách thức bất ngờ mà yêu cầu các nhà hoạch định chính sách phải chuẩn bị cho một “trạng thái bình thường mới.”

Bà cho biết thêm, việc tăng 10% giá năng lượng kéo dài trong một năm sẽ đẩy lạm phát toàn cầu tăng thêm 40 điểm cơ bản và làm chậm tăng trưởng kinh tế.