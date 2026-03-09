Giá bạc trong nước hôm nay 9/3/2026

Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 3, giá bạc trong nước giảm mạnh 8,24-9,31 triệu đồng/kg tuỳ thương hiệu.

Theo đó, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa phiên giao dịch thứ Bảy ở mức 3,166-3,264 triệu đồng/lượng, còn giá bạc thỏi 999 loại 1kg là 84,43-87,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng cũng đóng cửa ở ngưỡng 3,165-3,263 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi giá bạc thỏi 999 loại 1kg được giao dịch ở mức 84,4-87,01 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) cũng đóng cửa ở mức 3,249-3,351 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này có giá 86,64-89,36 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước tuần qua giảm mạnh 8,24-9,31 triệu đồng/kg tuỳ thương hiệu. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 9/3/2026

Trên thị trường thế giới, đóng cửa giao dịch tuần đầu tiên của tháng 3, giá bạc giao ngay ở mức 84,37 USD/ounce. Đáng chú ý, dù giá bạc có thời điểm đã vọt lên ngưỡng 95,5 USD mỗi ounce, song trong một tuần kim loại này vẫn giảm 10,09%.

Tương tự, bất chấp có phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/3) tăng mạnh lên sát ngưỡng 96 USD/ounce, song trong tuần qua giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 vẫn giảm 9,63%, đóng cửa ở ngưỡng 84,31 USD/ounce.

Kim loại quý biến động mạnh trong tuần qua khi thị trường bị cuốn vào “tàu lượn cảm xúc” của cú sốc và tâm lý lo ngại sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Nhiều chuyên gia nhận định căng thẳng quân sự tại Trung Đông không phải là yếu tố thuận lợi cho đà tăng của bạc. Điều này diễn ra dù bạc vốn được xem là một trong những tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Tuần này, thị trường sẽ hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các chỉ số phản ánh lạm phát và sức khỏe của nền kinh tế.

Theo lịch, thứ Ba sẽ công bố số liệu doanh số bán nhà hiện hữu trong tháng 2. Tiếp đó, thứ Tư thị trường sẽ theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2, thước đo lạm phát quan trọng của Mỹ.

Đến thứ Năm, nhà đầu tư sẽ chờ đợi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cùng các số liệu liên quan đến hoạt động xây dựng nhà ở. Những thông tin này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng tăng trưởng và chính sách tiền tệ của Mỹ trong thời gian tới.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco News, dựa vào biểu đồ bạc trên khung thời gian 4 giờ trong tuần qua, với các đường hỗ trợ/kháng cự được kéo dài, nhà phân tích kỹ thuật cho rằng đợt bứt phá khỏi vùng khoảng 93 USD đã bị đảo chiều rõ rệt. Phe mua (bulls) tìm được hỗ trợ ở mức 78 USD/ounce, nhưng có thể thấy rằng bức tường giá ngay trên 90 USD sẽ cần lực mua rất mạnh để phá vỡ, tương tự như lực mua đã xuất hiện vào cuối tháng 12 năm ngoái và đầu tháng 1 vừa qua.

Ở biểu đồ tỷ lệ vàng/bạc, với các đường hỗ trợ/kháng cự giống như tuần trước nhưng được phóng to trên khung thời gian ngày, nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng bất kể hướng đi của giá vàng và bạc.

Trong khi đó, Ngân hàng UBS nhận định bạc tiếp tục hưởng lợi từ các động lực kinh tế vĩ mô hỗ trợ ngay cả giữa tình hình địa chính trị hỗn loạn.

UBS cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng của giá bạc vẫn được duy trì. Ngân hàng này dẫn ra một loạt động lực chính, gồm lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực ở mức thấp, lo ngại về gánh nặng nợ toàn cầu, rủi ro đồng USD mất giá, cùng với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục vững vàng trong năm 2026.

Cũng theo UBS, mức độ biến động trên thị trường bạc gần đây gia tăng mạnh khi nhà đầu tư tiến hành đánh giá lại rủi ro trên các loại tài sản. Đáng chú ý, biến động quyền chọn đã tăng lên khoảng 70%, qua đó tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các chiến lược giao dịch dựa trên quyền chọn.