Giá bạc trong nước hôm nay 6/3/2026

Trong phiên giao dịch ngày 5/3, giá bạc tiếp tục giảm, thậm chí vào đầu giờ chiều kim loại này giảm sâu 2-3 triệu đồng/kg so với thời điểm mở cửa buổi sáng.

Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch 5/3, giá bạc thỏi 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,169-3,267 triệu đồng/lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg là 84,51-87,12 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với thời điểm mở cửa buổi sáng, giá bạc miếng của thương hiệu này giảm nhẹ 11.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi giảm 290.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, lúc 18h19 ngày 5/3, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng được giao dịch ở mức 3,166-3,264 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm nhẹ 20.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 21.000 đồng/lượng ở chiều bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng giảm 530.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 560.000 đồng/kg ở chiều bán, lùi về ngưỡng 84,43-87,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

Ở chiều ngược lại, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) tăng nhẹ 3.000 đồng/lượng và đóng cửa ở mức 3,27-3,372 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Sacombank cũng nhích nhẹ 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa, lên mức 87,2-89,92 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc được giao dịch ở ngưỡng 87-90 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 6/3/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay sau khi giảm sâu về ngưỡng 80,52 USD/ounce thì lúc 20h23 ngày 5/3 (giờ Việt Nam) hồi phục lên mức 82,14 USD/ounce. Tuy nhiên, so với đóng cửa phiên trước đó, giá bạc giao ngay vẫn giảm gần 1,4 USD mỗi ounce, tương đương mức giảm 1,67%.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng giảm gần 1,1 USD mỗi ounce (-1,32%) so với chốt phiên trước đó, lùi về ngưỡng 82,09 USD/ounce.

Giá bạc giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại Mỹ, trong bối cảnh chiến sự tại Iran đã bước sang ngày thứ sáu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc không kích tiếp tục diễn ra trên nhiều khu vực, trong khi Iran tuyên bố các đợt tấn công sẽ còn gia tăng.

Iran cho biết nước này đã đề xuất một thỏa thuận về uranium với Mỹ trước khi các cuộc tấn công nổ ra. Tuy nhiên, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Iraq, làm dấy lên lo ngại rủi ro lan rộng tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho rằng cuộc chiến tại Trung Đông sẽ thử thách khả năng chống chịu của kinh tế toàn cầu và có thể tạo ra nhiều cú sốc mới. Theo bà, xung đột kéo dài có thể ảnh hưởng đến giá năng lượng, tâm lý thị trường, tăng trưởng kinh tế và lạm phát, qua đó tạo thêm áp lực cho các nhà hoạch định chính sách.

Dự báo giá bạc

Theo các chiến lược gia của Ngân hàng UBS, giá bạc có thể tiếp tục biến động nhưng dư địa tăng không còn nhiều trong năm tới.

“Giá bạc cũng giống như vàng, đã biến động mạnh trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran leo thang, cùng các động thái trả đũa của Tehran đối với các nước láng giềng”, chiến lược gia Dominic Schnider và Wayne Gordon của UBS cho biết trong một báo cáo.

Trước khi giảm xuống dưới ngưỡng 85 USD/ounce, bạc có thời điểm đã tiệm cận mốc 100 USD/ounce khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng. Theo UBS, diễn biến này cho thấy “giá trị hạn chế của bạc như một công cụ phòng ngừa rủi ro dài hạn”.

Thời gian gần đây, biến động của bạc ở mức rất cao. Trong vòng 1-3 tháng qua, biến động giá bạc lên tới 100%, trong khi thị trường quyền chọn cho thấy mức biến động kỳ hạn vào khoảng 70-80%. Theo các chiến lược gia UBS, mức biến động này “có thể so sánh hoặc thậm chí vượt Bitcoin”, phản ánh sự bất định lớn trong định giá của kim loại quý này.

Từ đó, Ngân hàng UBS dự báo giá bạc có thể ổn định quanh mức 85 USD/ounce. Trong kịch bản cơ sở, kim loại quý này có thể đạt đỉnh gần 100 USD/ounce vào giữa năm 2026, trước khi quay trở lại khoảng 85 USD/ounce vào tháng 3/2027.

Dù giá bạc đã tăng mạnh thời gian qua, dữ liệu định vị cho thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần. “Số lượng vị thế mua ETF thấp hơn cùng lượng hợp đồng mở trên sàn Comex suy giảm, cho thấy bạc không phải lựa chọn được ưa chuộng trong giai đoạn bất ổn”, các chuyên gia UBS nhận định.

Dù dự báo thị trường bạc tiếp tục trong tình trạng thiếu cung, với mức thâm hụt ước tính khoảng 300 triệu ounce, song ngân hàng này cảnh báo rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu nếu nhu cầu công nghiệp hoặc nhu cầu trang sức suy yếu, đặc biệt sau khi giá bạc đã tăng gần gấp ba lần kể từ đầu năm 2025.

Theo đó, trong 12 tháng tới, lợi nhuận kỳ vọng được cho là kém hấp dẫn hơn khi UBS dự báo giá bạc quanh mức 85 USD/ounce, khiến tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận đối với nhà đầu tư ngắn hạn kém hấp dẫn.