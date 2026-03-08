Giá bạc trong nước hôm nay 8/3/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 7/3, giá bạc trong nước ghi nhận thêm một ngày tăng trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần.

Khép lại tuần qua, thị trường bạc đã chứng kiến phiên tăng tốc, sau đó lại rơi tự do. Đơn cử, tại phiên giao dịch ngày 2/3, giá bạc tăng mạnh và vượt qua ngưỡng 100 triệu đồng/kg. Thế nhưng, ở ngay phiên kế tiếp, giá kim loại quý lại “bốc hơi” 8 triệu đồng/kg, “thổi bay” toàn bộ thành quả tăng của tuần liền kề trước đó.

Ở những phiên giao dịch tiếp theo, giá bạc trong thế giằng co. Cuối cùng, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa phiên giao dịch thứ Bảy ở mức 3,166-3,264 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 49.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 51.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm trước đó.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng vọt lên 84,43-87,04 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 1,31-1,36 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng vọt lên ngưỡng 3,165-3,263 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 67.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 69.000 đồng/lượng ở chiều bán. Còn giá bạc thỏi 999 loại 1kg được giao dịch ở mức 84,4-87,01 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng mạnh 1,79-1,84 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán.

Trong khi tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa giao dịch ngày 6/3 ở mức 3,249-3,351 triệu đồng/lượng, bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này là 86,64-89,36 triệu đồng/kg (mua - bán).

Theo đó, giá bạc thỏi chiều bán ra của Sacombank đã giảm mạnh 9,28 triệu đồng/kg so với chốt phiên cuối tuần trước. Giá bạc thỏi của Phú Quý, Ancarat cũng giảm lần lượt 9,31 triệu đồng/kg và 8,24 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Ảnh: Ancarat.

Giá bạc thế giới ngày 8/3/2026

Trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đóng cửa ở mức 84,37 USD/ounce, tăng gần 2,8 USD mỗi ounce, tương đương tăng 2,65% so với đóng cửa phiên liền kề trước đó. Thậm chí, có thời điểm ghi nhận giá bạc giao ngay đã vượt mốc 85 USD/ounce.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 sau khi vọt lên gần 85,22 USD/ounce thì đóng cửa ở mức 84,31 USD/ounce. So với chốt phiên liền kề trước đó, giá bạc hợp đồng tương lai đã tăng 2,13 USD mỗi ounce, tương đương tăng 2,59%.

Nhìn lại tuần qua, đồng USD, dầu và nhiều thị trường quan trọng khác liên tục điều chỉnh theo dòng tin tức từ khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, ngoại trừ hai phiên đầu tuần biến động mạnh, còn lại giá bạc chủ yếu đi ngang, khi giới giao dịch vẫn chưa xác định rõ tác động trung hạn của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Diễn biến mới nhất, trong một bài phát biểu sáng 7/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã xin lỗi các nước láng giềng bị Iran tấn công và cam kết chỉ nối lại các hành động quân sự nếu bị tập kích trước.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ đang đạt được tiến bộ trong chiến dịch quân sự chống Iran và dự kiến các hoạt động sẽ hoàn tất trong vòng 4-6 tuần.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington đang xem xét dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu liên quan đến các hoạt động quân sự gần đây ở Iran.

Dự báo giá bạc

Theo ông Peter Krauth, tác giả cuốn The Great Silver Bull và biên tập bản tin Silver Stock Investor, thị trường bạc toàn cầu đã rời giai đoạn “tăng âm thầm” và bắt đầu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn. Nhiều quỹ đầu tư tổ chức trị giá hàng tỷ USD, vốn trước đây ít chú ý tới lĩnh vực tài nguyên, đang chuyển hướng sang các doanh nghiệp khai thác bạc.

Thời gian qua, giá bạc đã trải qua biến động rất mạnh. Kim loại này từng tăng dựng đứng lên mức đỉnh trong ngày 121,69 USD/ounce vào tháng 1/2026 trước khi nhanh chóng điều chỉnh xuống 67,27 USD/ounce.

Sau giai đoạn điều chỉnh, giá bạc đã ổn định trở lại quanh vùng 84-86 USD/ounce vào đầu tháng 3/2026.

Theo ông Krauth, đợt giảm sâu vừa qua đã trở thành “bẫy giảm giá” đối với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. “Đó là cái bẫy trong thị trường tăng giá, bởi nhiều người không hiểu các yếu tố cơ bản của thị trường bạc”, ông nói khi đề cập đến những nhà đầu tư mua ở vùng đỉnh rồi bán tháo lúc giá điều chỉnh. Trong khi đó, các nhà đầu tư tổ chức lại tận dụng cơ hội để tìm điểm tham gia thị trường.

Vị này cũng nhắc đến một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá bạc là nhu cầu công nghiệp rất lớn, đồng thời nhấn mạnh bạc đang có khoảng 10.000 ứng dụng khác nhau, chỉ sau dầu mỏ. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi năng lượng xanh đang tăng tốc, thúc đẩy nhu cầu bạc trong công nghiệp tiếp tục gia tăng.

Ngoài lĩnh vực năng lượng xanh, căng thẳng địa chính trị cũng đang làm gia tăng nhu cầu bạc. Ông chỉ rõ chi tiêu quân sự toàn cầu hiện ở mức cao kỷ lục và việc sản xuất, bổ sung các loại vũ khí hiện đại như tên lửa Tomahawk đòi hỏi lượng bạc đáng kể.

Các chuyên gia quốc phòng cho rằng trong các cuộc xung đột hiện đại, khoáng sản chiến lược đóng vai trò tương tự dầu mỏ và đạn dược trong các cuộc chiến thế kỷ trước, khiến chuỗi cung ứng kim loại như bạc trở thành yếu tố then chốt.