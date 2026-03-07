Giá bạc trong nước hôm nay 7/3/2026

Giá bạc trong nước nỗ lực phục hồi trong ngày 6/3. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch 6/3, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,117-3,213 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của thương hiệu này tăng nhẹ 18.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng tăng 480.000 đồng/kg ở chiều mua và bán, lên ngưỡng 83,12-85,68 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), sau 13 lần điều chỉnh trong một ngày, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa ở mức 3,249-3,351 triệu đồng/lượng, tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Sacombank cũng tăng 720.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lên ngưỡng 86,64-89,36 triệu đồng/kg (mua - bán).

Ở chiều ngược lại, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat lúc 18h44 ngày 6/3 được giao dịch ở mức 3,09-3,186 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với thời điểm mở cửa buổi sáng, giá bạc miếng của thương hiệu này giảm nhẹ 8.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat giảm 210.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lùi về ngưỡng 82,4-84,96 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước nỗ lực lấy lại đà tăng. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 7/3/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 20h15 ngày 6/3 (giờ Việt Nam) ở mức 83,79 USD/ounce, tăng 1,52 USD mỗi ounce, tương đương tăng 1,85% so với đóng cửa phiên trước đó.

Trong khi giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 tăng 1,54 USD mỗi ounce (+1,88%), lên mức 83,73 USD/ounce.

Giá bạc tăng trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu tại Mỹ, ngay trước thời điểm công bố báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ - dữ liệu kinh tế được xem là quan trọng nhất trong tháng.

Theo Trading Economics, nền kinh tế Mỹ có thể đã tạo thêm khoảng 59.000 việc làm trong tháng 2/2026, giảm mạnh so với mức tăng 130.000 việc làm của tháng 1. Báo cáo cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%. Trong khi tiền lương có thể tăng 0,3% theo tháng, sau khi tăng 0,4% trong tháng 1. Mức tăng tiền lương theo năm dự kiến đạt 3,7%, không đổi so với tháng trước.

Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông vẫn làm dấy lên tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường.

Dự báo giá bạc

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Thorsten Polleit, Giáo sư danh dự ngành Kinh tế tại Đại học Bayreuth, cho biết đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ đang hưởng lợi từ làn sóng gia tăng thanh khoản trên diện rộng, khi nhà đầu tư tìm cách phòng vệ trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Theo ông, xung đột quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang tạo ra sức ép đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương, đứng đầu là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể buộc phải nới lỏng các điều kiện tài chính nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Điều đáng chú ý, trong những giai đoạn thị trường căng thẳng, ông Polleit cho biết nhà đầu tư thường tìm đến các tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Ở thời điểm hiện tại, xu hướng này đang mang lại lợi thế cho đồng USD hơn là các kim loại quý. Sự dịch chuyển dòng tiền này có thể tạm thời gây áp lực lên giá bạc và vàng.

Chuyên gia này cũng chỉ rõ, dù nhà đầu tư có thể tạm thời ưu tiên nắm giữ tiền mặt trong giai đoạn bất ổn, nhưng bức tranh kinh tế vĩ mô tổng thể vẫn đang hỗ trợ cho bạc.

Theo ông, nợ chính phủ tăng cao, xung đột địa chính trị và sự can thiệp tiền tệ liên tục của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục làm suy yếu sức mua của các đồng tiền pháp định theo thời gian. Đồng thời cảnh báo các ngân hàng trung ương có rất ít dư địa để tăng mạnh lãi suất do gánh nặng nợ khổng lồ của chính phủ và doanh nghiệp. Đặc biệt, việc nâng lãi suất quá cao có thể nhanh chóng làm mất ổn định hệ thống tài chính, buộc các nhà hoạch định chính sách phải quay trở lại các biện pháp kích thích tiền tệ.

Do vậy, xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý vẫn được duy trì, dù giá có thể trải qua những giai đoạn biến động.

“Cả vàng và bạc đã bước vào vùng chưa từng có tiền lệ. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng đang ở trong một bong bóng, mà đã được định giá lại so với các loại tài sản khác”, ông nói.

Nhìn về phía trước, ông Polleit kỳ vọng kim loại quý sẽ tiếp tục xu hướng tăng khi các chính phủ phải dựa vào chi tiêu thâm hụt và mở rộng tiền tệ để ứng phó với các cú sốc kinh tế. Dù vậy, ông vẫn khuyến nghị nhà đầu tư tiếp cận kim loại quý với tầm nhìn dài hạn 2-3 năm, thay vì cố gắng giao dịch theo những biến động ngắn hạn.

