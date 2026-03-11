Giá bạc trong nước ngày 11/3

Phiên giao dịch ngày 10/3 chứng kiến biến động mạnh của giá bạc. Ngay từ thời điểm mở cửa, các thương hiệu bạc đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá, có thương hiệu tăng hơn 5 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi. Tuy nhiên, ở các lần điều chỉnh tiếp theo, giá bạc giảm dần và duy trì chiều đi xuống cho tới cuối ngày.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 Kim Phúc Lộc loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,372-3,474 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 29.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ tăng 774.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lên mức 89,92-92,64 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trái với xu hướng trên, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,305-3,407 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm nhẹ 9.000-10.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này cũng xuống mức 88,133-90,853 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 240.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 267.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tương tự, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở mức 3,325-3,428 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 4.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của Phú Quý giảm hơn 106.000 đồng/kg ở các chiều giao dịch, về mức 88,666-91,413 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc thế giới ngày 11/3

Lúc 20h ngày 10/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 88,41-88,66 USD/ounce. Mức giá này tăng 1,51 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 1,74%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên khoảng 89 USD/ounce vào thứ Ba sau khi giảm xuống dưới 80 USD/ounce trong phiên giao dịch trước đó. Yếu tố khiến giá bạc tăng là do sự suy yếu của đồng USD. Hy vọng về một kết thúc nhanh chóng của cuộc chiến tại Iran làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng bạc xanh.

Trước đó, đồng USD đã tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn vượt trội hơn các kim loại quý. Xung đột ở Trung Đông và giá dầu tăng cao đang làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn kinh tế kéo dài và lạm phát trở lại.

Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để tìm thêm manh mối về xu hướng giá cả, mặc dù các số liệu này có thể sẽ không phản ánh đầy đủ tác động của cuộc chiến tại Iran.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Năm đã tăng 4,092 USD lên mức 88,62 USD/ounce.

Theo phân tích thị trường của Tập đoàn Umicore (Bỉ, một trong nhưng tập đoàn hàng đầu thế giới về vật liệu, hoá chất và công nghệ sạch), bạc hiện đang là kim loại quý có chiến thắng lớn nhất trên thị trường. Bởi, bạc có sự kết hợp giữa nhu cầu đầu tư và công nghiệp. Các chỉ số thị trường vật chất cũng cho thấy nguồn cung hiện có của bạc đang hạn chế, trong khi tồn kho tiếp tục giảm.

Goldman Sachs dự đoán rằng nhu cầu điện cho các trung tâm dữ liệu sẽ tăng 165% vào năm 2030. Trên Kitco, giới phân tích chỉ ra, mỗi trung tâm dữ liệu đều cần bạc cho hàng nghìn ứng dụng trong: tiếp xúc điện của máy chủ; cáp và đầu nối tần số cao; vật liệu giao diện nhiệt; hệ thống phân phối điện và chắn điện từ.

Khác với các tấm pin mặt trời đang được sản xuất với lượng bạc tiêu thụ giảm trên mỗi sản phẩm, ứng dụng của bạc trong trung tâm dữ liệu không có sự thay thế khả thi về mặt thương mại cho các tiếp xúc điện tần số cao hay kiểm soát nhiệt.