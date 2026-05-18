Giá bạc trong nước hôm nay 18/5/2026

Khép lại tuần giao dịch vừa qua với những phiên biến động dữ dội, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,829-2,916 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi loại 1kg là 75,44-77,76 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với tuần liền trước, giá bạc miếng của Phú Quý giảm 208.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 215.000 đồng/lượng ở chiều bán; trong khi giá bạc thỏi giảm 5,55-5,73 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng cũng chốt tuần ở ngưỡng 2,824-2,911 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 186.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 211.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần liền trước.

Giá bạc thỏi của Ancarat lùi sâu xuống mức 75,31-77,76 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 5,44-4,49 triệu đồng/kg so với chốt tuần liền trước.

Cùng xu hướng, giá mua - bán bạc miếng loại 1 lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đóng cửa ở mức 2,892-2,988 triệu đồng/lượng, giảm 78.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt tuần liền trước.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank giảm về 77,12-79,68 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 2,08 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc có tuần giảm mạnh. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 18/5/2026

Trên thị trường thế giới, sau khi điều chỉnh mạnh trong phiên thứ Sáu, giá bạc giao ngay chốt tuần ở mức 75,98 USD/ounce, giảm 5,44% so với chốt tuần liền trước.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng giảm mạnh, xuống 77,55 USD/ounce, giảm 4,16% trong tuần qua.

Theo ông Muhammad Umair, chuyên gia về tiền tệ và kim loại quý của FXEmpire, bạc vẫn là tài sản được hưởng lợi trong môi trường lạm phát cao và nhu cầu trú ẩn vào các tài sản hữu hình gia tăng. Kim loại quý này có xu hướng hấp dẫn dòng tiền khi nhà đầu tư tìm kiếm lựa chọn thay thế cho các tài sản tài chính truyền thống.

Ông Umair cho rằng bạc còn có thể được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp nếu quan hệ thương mại Mỹ - Trung cải thiện sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao cùng đà tăng của đồng USD đang tạo áp lực lớn lên giá bạc, khiến bạc chưa thể quay trở lại vùng 100 USD/ounce sau khi từng lập đỉnh trên 120 USD hồi đầu năm 2026.

Theo ông Muhammad Umair, việc giá không thể bứt qua vùng 89 USD khiến mô hình hai đáy quanh mốc 60 USD không còn được duy trì như kỳ vọng. Việc giá bạc giao ngay xuyên thủng mốc 80 USD/ounce trong phiên cuối tuần cho thấy rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu trong ngắn hạn.

Dù vậy, bạc cũng chưa đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 72 USD - mốc được xem là tín hiệu xác nhận khả năng lao dốc mạnh về vùng 50 USD. Theo chuyên gia này, thị trường hiện vẫn trong trạng thái thiếu chắc chắn và giá bạc nhiều khả năng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh.