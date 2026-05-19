Giá bạc trong nước ngày 19/5/2026

Đóng của ngày giao dịch 18/5, sau 24 lần điều chỉnh, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,853-2,943 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 18.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Bạc thỏi loại 1kg của SBJ lên mức 76,08-78,48 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 480.000 đồng/kg ở các chiều giao dịch.

Cũng trong xu hướng tăng, giá bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 61.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 63.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên mức 2,846-2,934 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi 1kg đạt ngưỡng 75,893-78,239 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 1,603-1,649 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc miếng, bạc thỏi ở các mức 2,898-2,988 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 77,28-79,68 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng lần lượt là 117.000-121.000 đồng/lượng (mua-bán) và 3,12-3,23 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu bạc có mức giá tăng cao nhất trong ngày.

Dù đang lấy lại đà tăng giá song bạc vẫn chịu nhiều áp lực từ thị trường. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 19/5/2026

Lúc 22h25 ngày 18/5/2026, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 76,37-76,62 USD/ounce. Mức giá này tăng nhẹ 0,52 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 0,69%.

Theo Trading Economics, các nhà đầu tư tập trung theo dõi khả năng tiến triển trong việc giải quyết xung đột với Iran. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Iran hành động nhanh chóng, nhưng các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy có thể có một bước đột phá

Theo đó, Mỹ được cho là đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và Tehran đồng ý đóng băng dài hạn chương trình hạt nhân của mình.

Cấu trúc vĩ mô vẫn khó khăn đối với các kim loại không sinh lời. Bạc chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ nóng hơn mong đợi. Điều này khiến các nhà đầu tư loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay, đồng thời kích thích suy đoán về khả năng tăng lãi suất trước khi kết thúc năm.

Các chiến lược gia của UBS (một trong những ngân hàng đầu tư đa quốc gia và là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới) cũng đã cắt giảm dự báo nhu cầu đầu tư bạc cả năm xuống còn 300 triệu ounce từ mức hơn 400 triệu ounce. Ngoài ra, dự đoán về thâm hụt thị trường bạc toàn cầu cũng sẽ giảm đáng kể.

Theo các chuyên gia, thị trường hàng hóa thường là các hệ thống tự điều chỉnh. Khi nguồn cung không đủ, giá tăng, đầu tư chảy vào sản xuất mới, và sự cân bằng dần dần được khôi phục.

Tuy nhiên, bạc hoạt động dưới một tập hợp các điều kiện cấu trúc làm gián đoạn vòng phản hồi này ở hầu hết mọi giai đoạn. Trong đó, nguồn cung của bạc không thể phản ứng nhanh với tín hiệu giá, nhu cầu của bạc cũng trải dài qua các loại hình không tương thích từ sản xuất công nghiệp đến đầu tư tiền tệ, và các kho bạc trên mặt đất.