Giá bạc trong nước hôm nay 2/3/2026

Nhìn lại tháng 2 vừa qua, thị trường bạc trải qua những ngày biến động dữ dội, “bốc hơi” cả chục triệu đồng mỗi phiên, rồi lại tăng sốc và lập đỉnh vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng.

Cụ thể, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa giao dịch phiên 28/2 ở mức 3,588-3,699 triệu đồng/lượng (mua - bán) và giá bạc thỏi 999 loại 1kg bật tăng lên ngưỡng 95,68-98,64 triệu đồng/kg.

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng đóng cửa ở mức 3,505-3,613 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi 999 loại 1kg được điều chỉnh lên ngưỡng 93,47-96,35 triệu đồng/kg.

Giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/2 ở mức 3,471-3,573 triệu đồng/lượng, trong khi bạc thỏi 999 loại 1kg là 92,56-95,28 triệu đồng/kg (mua - bán).

Theo đó, giá bạc thỏi của Sacombank tăng 2,08 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,68 triệu đồng/kg ở chiều bán trong tháng 2 vừa qua.

Trong khi đó, giá bạc cùng loại của Ancarat tăng mạnh 11,95-12,32 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán; còn bạc thỏi của Phú Quý tăng 9,42-9,71 triệu đồng/kg.

Giá bạc được dự báo sẽ bùng nổ khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang. Ảnh: ACR

Giá bạc thế giới ngày 2/3/2026

Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2 năm nay, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đóng cửa ở mức 93,84 USD/ounce.

Trên thị trường, dù giá bạc giao ngay đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng khi kết thúc phiên giao dịch cuối tháng ở sát mức 94 USD/ounce, song tháng 2 vừa qua giá kim loại quý này vẫn “bốc hơi” 19,52%.

Cùng chung xu hướng, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 cũng đóng cửa ở mức 93,64 USD/ounce, tăng 6,51% trong một ngày và tăng 13,71% trong vòng một tuần qua. Tuy nhiên, trong tháng 2 giá bạc đã giảm 17,25%.

Trong bối cảnh nguồn cung bạc vật chất thiếu hụt, giá kim loại quý này vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, xe điện và sản xuất chip.

Cùng với đó, xung đột Mỹ - Iran leo thang có thể khiến thị trường toàn cầu chao đảo. Chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư có thể tiếp tục đổ dồn vào tài sản trú ẩn như vàng và bạc, nhất là khi hai kim loại quý này đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Thực tế cho thấy, dù bạc vẫn thấp hơn so với mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1/2026, nhưng giá kim loại quý này đã phục hồi mạnh từ vùng đáy, với mức tăng hơn 45% từ đáy gần đây nhất.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco News, các nhà phân tích cho rằng giá bạc gần mốc 94 USD/ounce đã tạo thêm nền tảng cho một đợt tăng giá tiềm năng và có thể đưa thị trường lên những mức cao chưa từng có.

Nhiều yếu tố đã góp phần thúc đẩy đà tăng gần đây, bao gồm tình trạng mất cân đối cung - cầu kéo dài nhiều năm, nhu cầu công nghiệp bùng nổ và nhu cầu đầu tư gia tăng cùng với rủi ro địa chính trị leo thang. Tuy nhiên, theo ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, đợt tăng giá gần đây vẫn chưa phản ánh đầy đủ hai diễn biến mới nổi có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng cung - cầu.

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy nhu cầu toàn cầu đối với kim loại này. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hoạt động bổ sung tồn kho bạc và đồng đã tăng mạnh. Trung Quốc đang chủ động củng cố chuỗi cung ứng, phòng ngừa rủi ro lạm phát và biến động tiền tệ, đồng thời hỗ trợ lĩnh vực sản xuất chủ lực, đặc biệt là xe điện và năng lượng tái tạo.

Việc tích trữ chiến lược của Trung Quốc phản ánh lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung cũng như căng thẳng thương mại kéo dài, khiến quốc gia tỷ dân này coi các kim loại quý như bạc là tài sản mang tính thiết yếu.

Điều đáng nói, thông qua các biện pháp như hạn chế xuất khẩu và gia tăng dự trữ, Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu công nghệ cao ngày càng tăng.

Ở chiều ngược lại, Mexico - quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới - đóng góp khoảng 25% sản lượng bạc toàn cầu, trong đó tới 80% sản lượng tập trung tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bạo lực liên quan đến các băng đảng ma túy. Do đó, bất kỳ sự leo thang bạo lực nào cũng có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác, gây khó khăn cho logistics và vận chuyển, từ đó khiến sản lượng bạc sụt giảm mạnh.

Chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures tin rằng một “siêu chu kỳ hàng hóa” đang hình thành, trong khi thị trường bạc đã bước sang năm thiếu hụt thứ 5 liên tiếp và tình trạng siết chặt nguồn cung đang dần xuất hiện.