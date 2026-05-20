Giá bạc trong nước ngày 20/5/2026

Đóng cửa ngày giao dịch 19/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,844-2,934 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 102.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này về ngưỡng 75,84-78,24 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 2,72 triệu đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Tương tự, giá bạc miếng, bạc thỏi của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,859-2,947 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 76,239-78,586 triệu đồng/kg (mua-bán), lần lượt giảm 33.000-34.000 đồng/lượng (mua-bán) và 880.000-907.000 đồng/kg (mua-bán). Như vậy, giá bạc của thương hiệu này đã giảm khoảng 8% trong 7 ngày qua.

Cũng trong xu hướng giảm, Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh bạc miếng 1 lượng giảm 27.000-28.000 đồng/lượng (mua-bán), xuống mức 2,855-2,943 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi 1kg của công ty này cũng về mức 76,133-78,48 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 732.000-747.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc chịu áp lực do đồng USD mạnh lên và lo ngại lãi suất duy trì ở mức cao. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 20/5/2026

Lúc 21h30 ngày 19/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 74,11-74,36 USD/ounce. Giá này giảm 3,45 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 4,45%.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm xuống khoảng 74 USD/ounce vào ngày thứ Ba, xóa sạch đà tăng của phiên trước. Sự không chắc chắn gia tăng ở Trung Đông và lo ngại về lạm phát kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Thị trường phản ứng một cách thận trọng trước những nhận xét của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông gợi ý về khả năng tiến triển trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran. Các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng sớm đạt được giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Các kim loại quý đã chịu áp lực kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ. Giá dầu tăng vọt làm gia tăng nỗi lo lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương.

Lạm phát tại Mỹ tiếp tục neo cao, khiến giới giao dịch giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường thậm chí bắt đầu xuất hiện dự đoán Fed có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp FOMC (Ủy ban Thị trường mở Liên bang) mới nhất và các chỉ số PMI (chỉ số nhà quản lý mua hàng) sơ bộ của Mỹ để có thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ và tình hình kinh tế.

Dự báo nhu cầu về bạc tiếp tục yếu đi. Theo các chuyên gia, tổng nhu cầu bạc vào năm 2026 dự kiến sẽ giảm thêm 2% và xuống mức khoảng 1,11 tỷ ounce. Nguyên nhân đến từ sự sụt giảm hai chữ số trong lĩnh vực trang sức và đồ bạc khi giá kim loại cao tiếp tục kìm hãm khối lượng sản xuất.

Bên cạnh đó là sự sụt giảm 3% trong nhu cầu công nghiệp, chủ yếu do sự chậm lại đáng kể trong việc tiêu thụ năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, nhu cầu tiền xu và bạc thỏi dự kiến tăng 18%, phần nào bù đắp sự sụt giảm ở các lĩnh vực khác.

Ước tính, sản lượng khai thác bạc toàn cầu dự kiến sẽ giữ nguyên vào năm 2026. Với sản xuất ổn định và nhu cầu bạc giảm nhẹ, thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc dự kiến sẽ đạt 46,3 triệu ounce vào năm 2026.