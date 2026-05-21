Giá bạc trong nước hôm nay 21/5/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 20/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,859-2,949 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 60.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của SBJ tăng lên mức 76,24-78,64 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 1,6 triệu đồng/kg ở các chiều giao dịch.

Trong xu hướng tăng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giá bạc miếng, bạc thỏi lên lần lượt 2,858-2,946 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 76,213-78,559 triệu đồng/kg (mua-bán), lần lượt tăng 83.000-85.000 đồng/lượng (mua-bán) và 2,214-2,266 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu bạc có giá tăng mạnh nhất trong ngày.

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat tăng giá bạc miếng lên 2,845-2,933 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 76.000-78.000 đồng/lượng (mua-bán).

Trong khi đó, giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này tăng thêm 2,027 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 2,08 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 75,867-78,213 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc trong nước tăng theo đà phục hồi của thị trường thế giới. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới hôm nay 21/5/2026

Lúc 21h ngày 20/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 74,72-74,97 USD/ounce. Giá này tăng 1,16 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 1,58%.

Theo Trading Economics, giá bạc giao dịch dưới 75 USD/ounce vào thứ Tư sau khi giảm hơn 5% trong phiên giao dịch trước. Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến thị trường tập trung vào rủi ro lạm phát và khả năng lãi suất nâng cao hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng nước này có thể tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran trong "hai hoặc ba ngày" nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện hòa bình của Washington.

Những bình luận trên được đưa ra ngay sau khi ông Trump thông báo ông đã hủy bỏ một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch sau những lời kêu gọi từ các đồng minh vùng Vịnh. Chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục là trở ngại chính trong các cuộc đàm phán.

Cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đối mặt nhiều rủi ro, đẩy giá dầu tăng cao và làm gia tăng áp lực lạm phát. Trong bối cảnh đó, giá bạc đã đánh mất đà tăng ghi nhận hồi đầu tháng 5. Trước đó, kim loại quý này được hỗ trợ nhờ làn sóng lạc quan với nhóm cổ phiếu AI và nhu cầu kim loại phục vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Trên Kitco News, một nhà quản lý quỹ nhận định, giá bạc vẫn đang đi ngang trong vùng dưới 80 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý này có thể được hưởng lợi từ một cuộc chuyển đổi rộng rãi ra khỏi các cổ phiếu công nghệ bị định giá quá cao sang các tài sản trú ẩn. Điều này xảy ra khi rủi ro địa chính trị và kinh tế gia tăng, đẩy lạm phát lên và làm suy yếu niềm tin vào các thị trường tài chính truyền thống.