Giá bạc trong nước hôm nay 22/5/2026

Khép lại phiên giao dịch 21/5, giá bạc của các thương hiệu trong nước đồng loạt đảo chiều giảm so với đầu phiên.

Cụ thể, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đóng cửa ở mức 2,868-2,958 triệu đồng/lượng. So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của thương hiệu này giảm nhẹ 6.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng giảm 160.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lùi về ngưỡng 76,48-78,88 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,832-2,920 triệu đồng/lượng (mua - bán) và giá bạc thỏi loại 1kg là 75,52-77,87 triệu đồng/kg.

So với lúc mở cửa, giá mua - bán bạc miếng của Phú Quý giảm 65.000-67.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi giảm tới 1,73-1,78 triệu đồng/kg.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng chốt phiên ở mức 2,835-2,923 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 52.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 53.000 đồng/lượng ở chiều bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng giảm mạnh 1,39-1,41 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán, rơi về ngưỡng 75,6-77,95 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước tiếp đà giảm. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 22/5/2026

Lúc 20h25 ngày 21/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 74,72 USD/ounce, giảm 1,13 USD/ounce, tương đương giảm 1,49% so với chốt phiên trước đó.

Cùng thời điểm, hợp đồng tương lai bạc giao tháng 7 cũng giảm 2,34 USD/ounce (-3,03%), rơi về ngưỡng 75,1 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 75 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Đà giảm xảy ra trong bối cảnh kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran suy yếu.

Nguyên nhân đến từ thông tin Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei được cho là đã chỉ đạo giữ toàn bộ uranium của nước này trên lãnh thổ Iran. Động thái này trái ngược với quan điểm của các quan chức Israel, vốn cho rằng lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao của Iran cần được chuyển ra nước ngoài như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, theo Reuters.

Cùng lúc, Iran được cho là đang khôi phục năng lực quân sự nhanh hơn dự báo, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát tại Trung Đông.

Lo ngại căng thẳng kéo dài đã đẩy giá dầu tăng cao trở lại, qua đó làm tăng áp lực lạm phát toàn cầu và củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ngoài ra, biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn quan chức Fed vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong năm nay nếu lạm phát tiếp tục duy trì trên mức mục tiêu 2%.

Ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích của FXEmpire, cho rằng giới đầu tư hiện chủ yếu tập trung vào diễn biến lãi suất thay vì yếu tố nguồn cung. Tuy nhiên, nếu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, thị trường có thể quay lại chú ý tới tình trạng thiếu hụt nguồn cung, qua đó tạo thêm động lực tăng cho giá bạc.

Về dài hạn, vị chuyên gia này nhận định triển vọng của bạc vẫn được đánh giá tích cực. Song trong ngắn hạn, xu hướng giá nhiều khả năng sẽ chịu chi phối bởi chính sách tiền tệ và biến động lãi suất.

Trường hợp giá bạc tiếp tục suy yếu, các ngưỡng cần theo dõi là mốc 70 USD/ounce và đường EMA 200 ngày. Nếu các vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, áp lực giảm giá có thể gia tăng mạnh hơn, ông Christopher Lewis nhấn mạnh.

Giới phân tích cho rằng phe mua đang hướng tới mục tiêu đưa giá bạc vượt trở lại 75,77-76 USD/ounce. Nếu chinh phục thành công vùng giá này, bạc có thể tiếp tục tăng lên các mốc 76,5 USD/ounce và xa hơn là 77,75 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán đang tìm cách kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 74,68 USD/ounce. Trong trường hợp mốc này bị xuyên thủng, giá bạc có thể giảm sâu hơn về vùng 74,47 USD/ounce và tiếp theo là 73,9 USD/ounce.

Hiện tại, các ngưỡng kháng cự gần nhất của bạc được xác định tại 75,77 USD/ounce và 76 USD/ounce. Trong khi đó, các vùng hỗ trợ quan trọng nằm ở 74,68 USD/ounce và 74,47 USD/ounce.