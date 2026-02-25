Giá vàng, bạc, dầu tăng mạnh

Tính tới 9h36 sáng 25/2, giá vàng tăng hơn 46 USD (+0,9%) lên trên ngưỡng 5.190 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát biểu đầu tiên trong Thông điệp Liên bang. Giá dầu WTI tăng 1% lên 66,3 USD/thùng. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng thêm 700.000 đồng lên 185,3 triệu đồng/lượng (bán). Vàng nhẫn một số thương hiệu lớn tăng 500.000 đồng lên 185,3 triệu đồng/lượng (bán). Giá bạc tăng thêm 2,36 USD lên 89,37 USD/ounce.

Lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khá mạnh gần 6 điểm cơ bản xuống 4,029%/năm.

Lợi suất giảm cũng đồng nghĩa với việc dòng tiền đang đổ vào trái phiếu Mỹ và kéo giá trái phiếu Mỹ đi lên. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, chi phí vay vốn rẻ đi, dòng tiền có xu hướng chảy vào các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu hoặc tiền số để tìm kiếm mức sinh lời cao hơn, giúp thị trường chứng khoán hưởng lợi.

Vài tiếng trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa với chỉ số công nghiệp Dow Jones quay đầu tăng hơn 350 điểm (+0,8%) khi lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) tạm lắng. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng hơn 1%. Chỉ số tầm rộng S&P 500 tăng gần 0,8%. Một số cổ phiếu công nghệ như AMD, IBM… tăng mạnh.

Ông Trump đã đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang tập trung mạnh vào kinh tế khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tổng thống đang mất dần sự ủng hộ do cách ông điều hành nền kinh tế trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 vào tháng 11.

Thông điệp Liên bang của ông Trump diễn ra vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan đối ứng vốn là nền tảng cho phần lớn chính sách kinh tế của ông chủ Nhà Trắng, và trong khi ông Trump cũng đang chờ đợi một phán quyết khác từ Tòa án Tối cao về phạm vi quyền lực của ông đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ông Trump cũng đang cân nhắc hành động quân sự ở Iran và đối phó với việc Bộ An ninh Nội địa bị đóng cửa kéo dài do những lo ngại của đảng Dân chủ về việc bộ này lạm quyền trong hoạt động thực thi pháp luật.

Trong Thông điệp liên bang, ông Trump cho biết, lạm phát đang giảm mạnh. Theo đó, ông Trump cho biết trong 12 tháng, chính quyền của ông đã đưa lạm phát cơ bản xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), một thước đo quan trọng của lạm phát, đã tăng 2,4% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 2,7% của tháng 12 và thấp hơn dự kiến. Không tính thực phẩm và năng lượng dễ biến động, chỉ số CPI cốt lõi tăng 2,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Dù vậy, con số này vẫn cao hơn mức mục tiêu dài hạn 2% của Fed.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đề cập đến việc đóng cửa biên giới Mỹ đối với những người xin tị nạn, cam kết bảo vệ hoạt động nhập cư "hợp pháp" và sự sụt giảm tội phạm ngay phần đầu bài phát biểu.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ đã nắm quyền kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sau cuộc đột kích quân sự bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng Giêng và đã nhận được hơn 80 triệu thùng dầu của Venezuela.

Chính sách thuế của ông Trump bị quốc hội Mỹ phản đối. Ảnh: WH

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều thách thức

Trước thềm Thông điệp Liên bang, ông Trump cho biết Iran muốn đạt thỏa thuận trước vòng đàm phán mới tại Geneva, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông. Theo CNBC, việc Tehran từ chối cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân vẫn là rào cản lớn. Các vòng đàm phán trước chưa đạt đột phá, trong khi ông Trump cảnh báo khả năng không kích hạn chế. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói đàm phán có tín hiệu tích cực nhưng sẵn sàng cho mọi kịch bản. Mỹ cũng sơ tán nhân viên không khẩn cấp khỏi Beirut.

Về lĩnh vực năng lượng, ông Trump cho biết ông đã nhận được cam kết từ các công ty công nghệ rằng họ sẽ tự cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu AI. Theo đó, các tập đoàn có thể xây dựng nhà máy điện riêng và giá điện có thể sẽ giảm xuống cho cộng đồng, và giảm đáng kể.

Về vấn đề giá cả phải chăng, ông Trump cho rằng chính đảng Dân chủ, những người đang sử dụng cụm từ “khủng hoảng khả năng chi trả” để chỉ ra chi phí sinh hoạt tăng cao ở Mỹ năm ngoái, đã gây ra tình trạng giá cả tăng vọt. Khả năng chi trả là một vấn đề then chốt được cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thảo luận khi đất nước bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, cuộc bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Thị trường hàng hóa và tài chính được dự báo còn biến động mạnh trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định. Giá vàng và dầu tăng nhưng có thể sẽ đối mặt với những cú điều chỉnh.

Theo Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Ngân hàng Swissquote, việc leo thang căng thẳng hơn nữa có thể đẩy giá dầu thô của Mỹ vượt 70 USD/thùng và thậm chí tiến tới 80 USD/thùng. Bà cũng lưu ý rằng “các đợt tăng giá do yếu tố địa chính trị” thường chỉ là tạm thời và bất kỳ đợt tăng mạnh nào cũng có thể dẫn đến sự điều chỉnh.