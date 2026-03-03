Giá bạc trong nước ngày 3/3

Những vụ nổ đang làm rung chuyển Trung Đông đã tác động mạnh tới giá kim loại quý, trong đó có bạc. Ngày giao dịch đầu tuần chứng kiến bạc - một loại tài sản trú ẩn, bắt đầu tăng giá.

Cụ thể, kết thúc ngày giao dịch 2/3, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 3,564-3,674 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 88.000-90.000 đồng/lượng (mua-bán) so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch.

Đối với bạc thỏi 1kg, giá bạc Phú Quý tăng 2,349-2,404 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 95,039-97,973 triệu đồng/kg (mua-bán)

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat ở mức 3,567-3,677 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 68.000-70.000 đồng/lượng ở các chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này tăng 1,82-1,863 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 95,12-98,053 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trong khi đó, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,648-3,75 triệu đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này ở mức 97,28-100 triệu đồng/kg (mua-bán).

Các mức giá này của bạc SBJ tuy không đổi so với lúc mở cửa, nhưng đã có sự tăng mạnh so với kết phiên giao dịch trước đó (ngày 27/2).

Tình hình căng thẳng tại Trung Đông đang tác động tới giá bạc. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 3/3

Thị trường quốc tế ghi nhận giá vàng và bạc tăng mạnh. Giá các kim loại này đạt mức cao nhất trong 4 tuần ngay từ phiên giao dịch đầu giờ ở Mỹ vào thứ Hai. Nguyên nhân đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ khi Trung Đông chứng kiến cuộc chiến lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Lúc 21h ngày 2/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 93,73-93,98 USD/ounce. Mức giá này tăng 0,06 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 0,07%.

Tuy nhiên, theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống khoảng 93,5 USD/ounce vào thứ Hai. Mức tăng trước đó bị thu hẹp khi cú nhảy ban đầu do nhu cầu trú ẩn an toàn gặp phải sức cản từ đồng USD đang tăng mạnh.

Trước đó, kim loại trắng đã tăng gần 3% lên 96,4 USD/ounce sau khi các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel giết chết Lãnh đạo Tối cao Iran. Tuy nhiên, đà tăng giá của bạc đã giảm khi các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro về sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu.

Bối cảnh ở đây là việc Eo biển Hormuz gần như bị đóng, 20% dòng chảy năng lượng của thế giới đang gặp nguy hiểm. Các yếu tố này có thể làm giảm nhu cầu bạc trong lĩnh vực điện tử và năng lượng mặt trời. Ngoài ra, bạc chịu áp lực bán ra khi các nhà giao dịch bán tài sản có lãi để bù đắp thua lỗ khi thị trường chứng khoán sụp đổ.

Dữ liệu gần đây của Mỹ cho thấy chi phí sản xuất cao hơn đã khiến các nhà giao dịch giảm cược vào việc cắt giảm lãi suất, càng hỗ trợ thêm cho đồng USD. Bạc vẫn nằm trong xu hướng tăng dài hạn, nhưng con đường ngay lập tức bị che mờ bởi sự xung đột giữa vai trò của bạc như một nơi trú ẩn và sự nhạy cảm của kim loại này đối với nền kinh tế toàn cầu đang trì trệ.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Ba tăng 2,038 USD/ounce lên mức 94,71 USD/ounce. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của những người đầu cơ bạc tháng Ba là đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức 100 USD/ounce.

Hiện tại, theo giới phân tích, các mức tăng thêm của giá bạc vẫn có thể xuất hiện khi xung đột tại Trung Đông đang chi phối tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, ngưỡng tâm lý ở mức 100 USD/oune đang hình thành trong các phiên tới.

Dẫu vậy, cấu trúc thị trường và vị thế cho thấy, sự bứt phá vững chắc và kéo dài trên 100/ounce của giá bạc không được dự đoán ở giai đoạn này nếu không có một diễn biến leo thang mới đáng kể.

Tuy nhiên, động lực thị trường có thể thay đổi nhanh chóng nếu nhu cầu vật chất gia tăng. Một cuộc chạy đua gấp để tìm kiếm bạc vật chất giữa tình hình địa chính trị xấu đi có thể thắt chặt tính thanh khoản, đẩy giá bạc vượt qua 100 USD/ounce và mở lại con đường hướng tới mức cao kỷ lục từng đạt được là 121,83 USD/ounce.