Giá bạc trong nước ngày 4/3

Ngày giao dịch 3/3 đã chứng kiến giá bạc rớt 'thê thảm'. Ngay từ thời điểm mở đầu phiên giao dịch buổi sáng, kim loại quý này giảm tới 4 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi. Đà giảm giá của bạc tiếp tục trong phiên buổi chiều và kéo dài cho đến hết ngày giao dịch.

Cụ thể, kết thúc ngày giao dịch 3/3, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở mức 3,042-3,136 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 851.000-864.000 đồng/lượng (mua-bán) so với thời điểm mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng giảm mạnh về mức 81,119-83,626 triệu đồng/kg (mua-bán), tương đương giảm tới 10,027 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 10,347 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Đây là thương hiệu có giá bạc giảm mạnh nhất sau khi khép lại ngày giao dịch.

Trong xu hướng tương tự, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,08-3,175 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 328.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 339.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này về mức 82,133-84,667 triệu đồng/kg (mua-bán), sau khi giảm 8,747-9,04 triệu đồng/kg ở từng chiều giao dịch.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,3-3,402 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 198.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ giảm 5,28 triệu đồng/kg (mua-bán), xuống mức 88-90,72 triệu đồng/kg (mua-bán).

Đồng USD mạnh lên và lo ngại về lạm phát gia tăng đã ảnh hưởng tới giá bạc. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 4/3

Lúc 20h35 ngày 3/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 82,79-83,04 USD/ounce. Mức giá này giảm 6,41 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 7,19%.

Trên Kitco, các chuyên gia cho rằng, bối cảnh tác động tới sự giảm giá của bạc là đồng USD mạnh lên và lo ngại về lạm phát gia tăng. Các yếu tố này đã hạn chế nhu cầu đối với các tài sản an toàn khi căng thẳng địa chính trị leo thang.

Đồng bạc xanh nhận được sự hỗ trợ với việc giới đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn khi giá năng lượng tăng vọt liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Chi phí nhiên liệu tăng cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu cao hơn và khiến thị trường đánh giá lại con đường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed cũng đã chuyển từ thời điểm tháng Bảy sang tháng Chín năm nay.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Ba giảm 6,08 USD/ounce, xuống mức 82,24 USD/ounce.

Theo Trading Economics, hợp đồng tương lai bạc đã giảm hơn 7% vào ngày thứ Ba và xuống dưới mức 83 USD/ounce.

Trong khi đó, quân đội Mỹ dự kiến sẽ tăng cường các cuộc không kích vào Iran, có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và tài sản hải quân. Ở phía đối đầu, một quan chức cấp cao của Iran đã cảnh báo rằng các tàu cố vượt qua Eo biển Hormuz có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Điều này dẫn tới ngừng trệ lưu thông tàu chở dầu, gia tăng rủi ro kinh tế liên quan.

Lạm phát trên toàn thế giới được dự báo sẽ tăng lên do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran. Mối đe dọa lạm phát lớn nhất từ cuộc chiến này xuất phát từ việc tăng giá dầu và khí đốt, cũng như những tác động lan tỏa từ yếu tố như giá vé máy bay cao hơn và chi phí phân phối tăng mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế với nhiều biến số khó lường, bạc vốn có độ biến động cao hơn vàng. Giới phân tích cho rằng, kim loại này cần đi xuống mức giá thấp hơn để loại bỏ sự lạc quan thái quá - vốn đã đẩy giá bạc lên cao và nhanh trong năm 2025 cũng như thời điểm hồi tháng 1/2026.