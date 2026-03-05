Giá bạc trong nước ngày 5/3

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/3, giá bạc thỏi 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,229-3,329 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 120.000-124.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý tăng 3,2-3,307 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 86,106-88,773 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,185-3,284 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 69.000-71.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này tăng 1,84 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,893 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 84,933-87,573 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng ở mức 3,318-3,42 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 90.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ tăng lên mức 88,48-91,2 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 2,4 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa.

Nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại sẽ khiến giá bạc tăng. (Ảnh: Ancarat).

Giá bạc thế giới ngày 5/3

Lúc 22h10 ngày 4/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 83,59-83,84 USD/ounce. Mức giá này tăng 1,67 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 2,03%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng trở lại vào thứ Tư sau khi giảm liên tiếp trong hai phiên. Giá vàng, bạc tăng khi nhu cầu trú ẩn an toàn đã trở lại.

Trước đó, giá bạc giảm hơn 12% trong hai phiên vừa qua do chịu áp lực bởi đồng USD mạnh hơn giữa những lo ngại rằng chi phí năng lượng tăng có thể kích thích lạm phát, buộc các nhà đầu tư phải xem xét lại con đường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Những gì đang diễn ra ở Trung Đông gây lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài trong khu vực. Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bước sang ngày thứ năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết hỗ trợ hộ tống hải quân và bảo hiểm cho các tàu chở dầu và các tàu khác qua Eo biển Hormuz để ổn định thị trường.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, giới phân tích nhận định, giá bạc tháng Ba đã tăng 2,147 USD lên mức 85,015 USD/ounce.

Các nhà đầu tư hợp đồng tương lai bạc tháng Ba đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo là giá đóng cửa vượt qua mức kháng cự kỹ thuật vững chắc 95,86 USD/ounce.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất mạnh hơn mong đợi đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát kéo dài. Những diễn biến này góp phần làm tăng lợi suất trái phiếu Mỹ và sức mạnh của đồng USD, tạo ra những trở ngại cho các hàng hóa được định giá bằng USD, bao gồm bạc. Dữ liệu sản xuất cho thấy áp lực giá có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách của Fed, từ đó tác động đến nhu cầu kim loại quý.

Sự thay đổi trong môi trường lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến sức hấp dẫn đầu tư của bạc thông qua các cân nhắc về chi phí cơ hội. Lợi suất trái phiếu cao hơn làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các kim loại quý không sinh lời, trong khi lãi suất thực (lợi suất danh nghĩa trừ đi kỳ vọng lạm phát) xác định nhu cầu phòng ngừa.

Ảnh hưởng của sức mạnh đồng USD hoạt động qua nhiều kênh tác động đến giá bạc. Đồng tiền Mỹ mạnh hơn làm cho bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các người mua quốc tế sử dụng các loại tiền tệ khác, giảm độ co giãn của nhu cầu trong số các nhà đầu tư không phải Mỹ. Hơn nữa, việc đồng USD tăng giá thường trùng hợp với tâm lý chấp nhận rủi ro, ưu tiên tài sản tăng trưởng hơn là vị thế kim loại quý phòng thủ.