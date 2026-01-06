Giá vàng trong nước hôm nay 6/1/2026

Tới 9h19' ngày 6/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 156-158 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết đầu giờ sáng nay.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB được giao dịch ở mức 157-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được nâng lên mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết đầu giờ sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết đầu giờ sáng nay, giao dịch ở mức 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch 6/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 155,4-157,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 156,4-157,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 156.000.000 + 900.000 158.000.000 + 900.000 Doji Hà Nội 156.000.000 + 900.000 158.000.000 + 900.000 Doji TP.HCM 156.000.000 + 900.000 158.000.000 + 900.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 6/1

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Đầu giờ sáng 6/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152-155 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 155-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 151.000.000 + 1.100.000 154.000.000 + 1.100.000 Doji 152.500.000 + 1.500.000 155.500.000 + 1.500.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết sáng 6/1

Chốt phiên giao dịch 5/1, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 155,1-157,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 149,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức kết của phiên giao dịch trước kỳ nghỉ, giao dịch ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch trước kỳ nghỉ, chốt phiên ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay 6/1/2026

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi lên. Lúc 8h42' ngày 6/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.439,5 USD/ounce, tăng 14,5 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 6/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 142,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 5/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.425 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch quanh 4.433 USD/ounce.

Giá vàng tăng vọt trong phiên đầu giờ tại Mỹ, khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng sau căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela. Các thị trường tài chính toàn cầu đang đánh giá tác động từ sự kiện này, dù tâm lý hoảng loạn chưa xuất hiện.

Chứng khoán Mỹ và đồng USD đều tăng giá. Nhà đầu tư vẫn duy trì khẩu vị rủi ro, đặc biệt với nhóm cổ phiếu công nghệ - động lực chính của đà tăng trên thị trường cổ phiếu toàn cầu.

Theo Bloomberg, giới giao dịch cổ phiếu tỏ ra ít lo ngại rằng căng thẳng địa chính trị sẽ làm gián đoạn chu kỳ tăng kéo dài ba năm của thị trường chứng khoán thế giới. Tại châu Âu, chỉ số STOXX 50 tăng hơn 1%, còn STOXX 600 tăng 0,5%, tiếp tục nối dài chuỗi lập đỉnh lịch sử. Tại châu Á, một chỉ số khu vực cũng thiết lập mức cao kỷ lục mới.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Giá dầu WTI giao dịch quanh 57,25 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm về gần 60 USD/thùng, cho thấy giới đầu tư dầu khí chưa đánh giá sự kiện Venezuela sẽ gây xáo trộn lớn về nguồn cung trong ngắn hạn.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản, xuống 4,17%, phản ánh nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng song song với dòng tiền vào các tài sản rủi ro.

Tuần này, nhà đầu tư đặc biệt theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm báo cáo việc làm tháng 12 công bố vào thứ Sáu, cùng với số liệu JOLTS, ADP, các chỉ số PMI và khảo sát niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan. Những dữ liệu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bà Anna Paulson, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, cho biết Fed có thể cân nhắc thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026 nếu triển vọng kinh tế duy trì tích cực. Chính sách tiền tệ hiện vẫn hơi thắt chặt, đủ để hỗ trợ kiểm soát lạm phát mà không gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường lao động.

Dự báo giá vàng

Trong báo cáo triển vọng năm 2026, các chuyên gia phân tích của Wells Fargo nhận định vàng sẽ tiếp tục nằm trong nhóm những tài sản nổi bật nhất trên thị trường hàng hóa toàn cầu.

Theo Wells Fargo, xu hướng tăng của vàng và nhóm kim loại quý nhiều khả năng được duy trì sang năm 2026 nhờ các yếu tố hỗ trợ mang tính dài hạn vẫn còn hiện hữu. Những động lực chính bao gồm nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, xu hướng suy yếu của đồng USD, chính sách cắt giảm lãi suất của Fed và môi trường địa chính trị nhiều bất ổn.

Các nhà phân tích cho rằng phần lớn những yếu tố này sẽ tiếp tục phát huy tác dụng trong năm tới, giúp giá vàng duy trì đà tăng, dù tốc độ có thể chậm lại so với mức bứt phá mạnh trong năm 2025.

Wells Fargo cũng nhấn mạnh vai trò của hàng hóa, đặc biệt là vàng và kim loại quý, như một công cụ bảo toàn giá trị trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và lạm phát chưa có dấu hiệu chấm dứt. Triển vọng đồng USD tương đối ổn định cùng với nhu cầu mua vàng bền bỉ từ các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho giá kim loại quý.

Theo dự báo của Wells Fargo, giá vàng có thể kết thúc năm 2026 trong vùng 4.500-4.700 USD/ounce.