Trong phiên giao dịch 6/1 (rạng sáng 7/1 giờ Việt Nam), giá vàng tăng bứt phá, tiến sát mốc 4.500 USD/ounce; giá bạc lên 81,2 USD/ounce, đều gần sát đỉnh kỷ lục ghi nhận gần đây.

Trong nước, mở cửa phiên giao dịch 7/1, giá vàng miếng SJC tăng thêm 600.000 đồng so với cuối phiên 6/1, lên mức 156,6-158,6 triệu đồng/lượng. Mức giá này chỉ còn thấp hơn chút ít so với đỉnh cao lịch sử 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ghi nhận hôm 27/12/2025.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 151,6-154,6 triệu đồng/lượng, cũng tăng 600.000 đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 156,1-159,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc lên gần 80,8 triệu đồng/kg (mua) và 83,3 triệu đồng/kg (bán).

Trong năm 2025, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 65%, trong khi giá bạc tăng 150%.

Giá vàng và bạc thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, củng cố nhu cầu trú ẩn an toàn. Giới đầu tư cũng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy mạnh nới lỏng chính sách tiền tệ sau các phát biểu mang tính "bồ câu" từ quan chức Fed. Nhiều người lo ngại về tính độc lập của Fed dưới chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo nhiều dự báo, giá vàng và giá bạc sẽ còn tăng mạnh trong năm 2026. Vàng có thể lên ngưỡng 5.000 USD/ounce, còn bạc sẽ vượt ngưỡng 100 USD, thậm chí 125 USD/ounce.

Tuy nhiên, theo một số phân tích, vàng và bạc được cho là kém hấp dẫn hơn một số loại tài sản khác.

Giá đồng và platinum được dự báo sẽ tăng mạnh. Ảnh: KC

Platinum và palladium được dự báo có thể vượt trội so với vàng. Bên cạnh đó, giá đồng nhiều khả năng sẽ tăng mạnh khi nhu cầu đối với mặt hàng này lên cao.

Giá đồng được dự báo sẽ tăng mạnh trong vài năm tới, chủ yếu do nhu cầu điện bùng nổ cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI). AI không chỉ là phần mềm, mà kéo theo sự mở rộng quy mô khổng lồ của các trung tâm dữ liệu, siêu máy tính và hạ tầng điện năng để vận hành.

Mỗi trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng điện gấp nhiều lần trung tâm dữ liệu truyền thống, buộc các quốc gia phải đầu tư mạnh vào lưới điện, trạm biến áp, cáp truyền tải và hệ thống lưu trữ năng lượng - tất cả đều sử dụng đồng với hàm lượng rất lớn.

Bên cạnh đó, AI thúc đẩy quá trình điện khí hóa trên diện rộng, từ xe điện, nhà máy thông minh cho tới các thiết bị tự động hóa. Đồng là vật liệu không thể thay thế trong động cơ điện, pin, hệ thống sạc và các mạch dẫn điện nhờ khả năng dẫn điện và độ bền vượt trội. Trong khi nhu cầu tăng nhanh, nguồn cung đồng lại đối mặt nhiều thách thức như trữ lượng dễ khai thác ngày càng cạn kiệt, chi phí khai mỏ tăng cao và rủi ro địa chính trị tại các quốc gia sản xuất lớn.

Sự mất cân đối giữa cung và cầu khiến đồng ngày càng được coi là “kim loại chiến lược” của kỷ nguyên AI và chuyển đổi năng lượng. Chính yếu tố này tạo nền tảng cho xu hướng tăng giá mạnh và kéo dài của đồng trong những năm tới.

Palladium cũng được dự báo có tiềm năng vượt kỳ vọng, bất chấp những lo ngại về thuế quan, khi trọng tâm chính sách đang dịch chuyển sang mục tiêu giảm ô nhiễm, qua đó mở rộng cơ hội mua vào theo giá trị và đẩy giá lên cao hơn.

Đây là kim loại quý chủ yếu dùng trong bộ xúc tác ô tô để giảm khí thải, ngoài ra còn ứng dụng trong điện tử, hóa chất, trang sức, pin hydro và y sinh. Đây là kim loại chiến lược, giá nhạy cảm với công nghiệp và địa chính trị.

Trong năm 2025, Platinum (bạch kim) tăng hơn 110% khi những hạn chế về nguồn cung và nhu cầu cải thiện. Các nhà phân tích cho rằng sản lượng khai thác hạn chế và nhiều năm thiếu đầu tư đã khiến thị trường bạch kim trở nên dễ biến động mạnh khi nhu cầu phục hồi. EU yêu cầu các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt hơn. Đây là yếu tố hỗ trợ mạnh cho nhóm bạch kim (PGM).

Bạch kim và palladium cũng được hưởng lợi từ hoạt động tích trữ mang tính phòng thủ và nguồn cung vật chất thắt chặt tại các thị trường khu vực, do dòng chảy hàng hóa sang Mỹ sau khi Washington đưa các kim loại này vào danh sách khoáng sản chiến lược.