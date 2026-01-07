Giá vàng thế giới hôm nay 7/1/2026

Tới 20h15 ngày 6/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.461 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch quanh mức 4.470 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 6/1 cao hơn khoảng 69,9%, tương đương tăng 1.710 USD/ounce so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 6/1.

Trên sàn New York, giá vàng giao ngay đầu phiên giao dịch 6/1 (tối 6/1 giờ Việt Nam) tăng khoảng 10 USD (+0,3%) lên 4.461 USD/ounce sau khi đã tăng mạnh trên thị trường châu Á và châu Âu.

Vàng tăng giá trong bối cảnh thị trường kim loại quý sôi động trở lại. Giới đầu tư rót tiền vào nhiều loại tài sản an toàn sau khi đã rút ra trước kỳ nghỉ Tết, phòng ngừa những biến động lớn.

Vàng tăng giá bất chấp việc đồng USD cũng mạnh lên. Dòng tiền tìm đến vàng khi thế giới chứng kiến nhiều biến động địa chính trị khó lường. Giới đầu tư đang cân nhắc điều gì sẽ xảy ra trên các thị trường tài chính và hàng hóa trong thời gian tới, khi trật tự thế giới đang chuyển động rất nhanh.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các quốc gia Trung và Nam Mỹ khác về việc vận chuyển ma túy bất hợp pháp đến Mỹ. Ông Trump cũng cho biết sẽ tái khẳng định ảnh hưởng của mình ở Tây bán cầu.

Giá vàng SJC tăng mạnh. Ảnh: HH

Diễn biến tăng mạnh cũng tạo ra tín hiệu tích cực theo phân tích kỹ thuật.

Tình hình căng thẳng ở các khu vực khác, trong đó có Ukraine, Trung Đông và Đông Bắc Á cũng khiến nhu cầu gia tăng với vàng.

Vàng tăng giá còn do giá bạc tăng bứt phá, kéo nhu cầu đối với kim loại chung tăng lên.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/1/2026

Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng mạnh trong phiên 6/1, thêm khoảng một triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng 1,2-1,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 6/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 156-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được SJC công bố ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở cả 2 chiều.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng 50 đồng lên 27.000 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Hiện tại, giới đầu tư đang theo dõi sát sao về những biến động địa chính trị cũng như sức khỏe của đồng USD. Đây đều là các yếu tố có tác động tới vàng.

Giá vàng tăng cao nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sau các phát biểu dovish từ quan chức Fed hôm đầu tuần. Vàng cũng được hỗ trợ bởi bất ổn chính trị tại Venezuela.

Ở chiều ngược lại, những tín hiệu giá dầu có thể giảm mạnh được cho là sẽ tác động tiêu cực tới giá vàng. Đây là hai mặt hàng có mối liên hệ nhất định thông qua kỳ vọng lạm phát và tăng trưởng.

Gần đây, có những tín hiệu cho thấy thế giới sẽ chứng kiến tình trạng dư thừa dầu thô trong bối cảnh nguồn cung tăng lên trong khi sức cầu yếu do kinh tế thế giới hồi phục chậm chạp. Chênh lệch giữa giá dầu chuẩn Dubai và giá dầu Brent kỳ hạn đã đạt mức rộng nhất kể từ tháng 8 cho thấy nguồn cung dồi dào.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang bị chi phối bởi những lo ngại rằng nguồn cung trên toàn thế giới đang vượt quá nhu cầu sau khi các nhà sản xuất OPEC+ và các nhà khai thác khác tăng sản lượng. Các nhà đầu tư đặt cược vào sự tăng trưởng sản lượng dầu của Venezuela.