Giá bạc trong nước ngày 8/4/2026

Giá bạc trong ngày 7/4 đã không thể bứt phá. Thị trường bạc ảm đạm, vị thế của kim loại này đang bị lu mờ, khác hẳn so với thời điểm cách đây hơn 2 tháng.

Khép lại ngày giao dịch 7/4, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 73,6-75,84 triệu đồng/kg (mua-bán). Như vậy, sau 10 lần điều chỉnh, giá bạc thỏi của thương hiệu này chỉ tăng nhẹ 160.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Trái với xu hướng trên, giá bạc thỏi loại 1kg của Công ty CP Kim loại quý Ancarat giảm 560.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 587.000 đồng/kg ở chiều bán ra, xuống mức mức 72,16-74,4 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc thỏi loại 1kg giảm 960.000-987.000 đồng/kg (mua-bán), rơi về ngưỡng 72,186-74,426 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu bạc có mức giảm giá mạnh nhất trong ngày.

Giá bạc thế giới ngày 8/4/2026

Lúc 20h ngày 7/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 71,74-71,99 USD/ounce. Mức giá này giảm 0,91 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương mức giảm 1,25%.

Theo Trading Economics, giá bạc dao động quanh mức 72 USD/ounce vào ngày thứ Ba. Rung lắc xuất hiện giữa các mức tăng và giảm giá nhẹ. Giới giao dịch ở trạng thái "chờ" trước thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Iran.

Ông Trump yêu cầu Iran mở lại Eo biển Hormuz và đồng ý ngừng bắn hoặc quốc gia này sẽ phải đối mặt với hành động quân sự. Ở chiều đối đầu, Tehran cảnh báo về các cuộc tấn công "vượt ra ngoài khu vực" nếu Mỹ vượt qua giới hạn của mình.

Lúc 20h ngày 7/4 (giờ Việt Nam), phía Tehran báo cáo là đã có có các cuộc tấn công vào Đảo Kharg - một trung tâm dầu mỏ quan trọng của đất nước này và cầu đường sắt Yahya Abad.

Giá bạc vẫn thấp hơn 20% so với mức giá trước khi xung đột bùng phát. Kim loại này bị áp lực bởi đồng USD mạnh hơn và sự thay đổi về kỳ vọng điều hành của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Sức hấp dẫn của bạc như một tài sản trú ẩn an toàn đã suy yếu, khiến giá bạc bị kìm hãm giữa cơn bão địa chính trị.

Bạc đang chịu các tác động tiêu cực giữa biến động địa chính trị. (Ảnh: Ancarat)

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Năm giảm 0,792 USD, xuống còn 72,07 USD/ounce.

Tác động của xung đột Mỹ-Iran lên giá bạc trở nên phức tạp hơn khi xem xét những gián đoạn trên thị trường năng lượng. Giới phân tích chỉ ra các kênh tác động chính liên quan đến thị trường năng lượng, gồm:

Một là tăng tốc kỳ vọng lạm phát. Sự tăng vọt giá năng lượng trong lịch sử thường kích thích sự gia tăng nhanh chóng trong kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng, thúc đẩy các ngân hàng trung ương hướng tới chính sách tiền tệ diều hâu hơn.

Hai là tăng chi phí sản xuất. Chi phí năng lượng cao hơn ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của ngành công nghiệp, dẫn đến việc giảm sản xuất trong tương lai và giảm nhu cầu nguyên liệu thô.

Ba là áp lực hoạt động khai thác. Các công ty khai thác bạc phải đối mặt với chi phí hoạt động tăng cao do chi phí nhiên liệu tăng, đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm công ty tại các quốc gia nhập khẩu năng lượng.

Bốn là biến động thị trường tiền tệ. Các quốc gia nhập khẩu năng lượng trải qua sự suy giảm cán cân thương mại, dẫn đến sự yếu kém của đồng tiền và ảnh hưởng đến sức mua hàng hóa.

Hiệu ứng dây chuyền trên trở nên rõ ràng hơn khi nhìn vào các khu vực sản xuất bạc lớn như Peru, Mexico và Ba Lan. Đây là các quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Giá dầu tăng làm giảm biên lợi nhuận khai thác đồng thời giảm nhu cầu công nghiệp đối với kim loại tinh chế, tạo ra tác động tiêu cực kép lên giá bạc.