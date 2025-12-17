USD giảm liên tiếp

Mở cửa phiên giao dịch sáng 17/12, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm thêm 50 đồng xuống 26.950 đồng/USD (giá bán). Trong phiên 16/12, USD đã giảm khoảng 100 đồng. So với mức gần 28.000 đồng/USD hồi tháng 11, đồng USD trên thị trường chợ đen đã giảm hơn 1.000 đồng, tương đương mức giảm khoảng 3,5% - một cú giảm sâu trong khoảng thời gian ngắn.

Tính tới sáng 17/12, giá USD trên thị trường tự do chỉ còn tăng khoảng 4,6% so với cuối năm ngoái, so với mức tăng gần 8% hồi cuối tháng 11. Mức tăng này không chênh quá nhiều so với mức tăng 3,3% của tỷ giá USD/VND trên thị trường ngân hàng.

Như vậy, thị trường ngoại hối đã ổn định hơn rất nhiều và tình trạng đầu cơ có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Tỷ giá USD/VND tự do sụt giảm mạnh trong bối cảnh lãi suất gần đây tăng lên trên thị trường ngân hàng, nhưng tập trung chủ yếu ở các ngân hàng thương mại tư nhân quy mô vừa và nhỏ (có nơi lên 8%/năm).

Các ngân hàng lớn bắt đầu tăng lãi suất, nhưng vẫn giữ mức huy động khá thấp, kỳ hạn 6-9 tháng vẫn chỉ khoảng 3,5-5%, kỳ hạn 12-13 tháng khoảng 5,2-5,3%/năm.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa điều chỉnh lãi suất cơ bản, nhưng tăng lãi suất trên thị trường mở (OMO) từ 4% lên 4,5%/năm vào đầu tháng 12/2025 nhằm giải tỏa áp lực thanh khoản căng thẳng trong hệ thống ngân hàng khi lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng có lúc chạm 7%/năm.

Động thái này, kết hợp với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (swap USD/VND), giúp NHNN bơm VND cho hệ thống một cách linh hoạt hơn.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh. Ảnh: NK

Tỷ giá USD/VND lao dốc trong những ngày cuối năm, qua đó giúp giảm áp lực lên chính sách tiền tệ - vốn được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong tham vọng đạt mức tăng trưởng kinh tế hơn 8% trong năm 2025 và hơn 10% trong năm 2026.

VND đã tăng thêm 3,5%, gây áp lực không hề nhỏ lên các loại tài sản khác, trong đó có bất động sản và vàng. Tuy nhiên, nó đã làm dịu tâm lý găm giữ ngoại tệ và thu hẹp phần nào chênh lệch giữa tỷ giá tự do và tỷ giá ngân hàng, xuống chỉ còn vài trăm đồng, thay vì 1.500 đồng như trước đó.

Tỷ giá USD/VND hạ nhiệt cũng một phần do đồng USD trên thị trường quốc tế suy yếu. Chỉ số DXY gần đây giảm về gần ngưỡng 98 điểm, mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua. Đó là bởi trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay, giảm thêm 0,25 điểm phần trăm về 3,5%-3,75%/năm.

Đêm 16/12, Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,4% lên 4,6%, tỷ lệ thiếu việc làm tăng từ 8% lên 8,7%. Thông tin này lập tức khiến giới đầu tư đánh cược Fed sẽ cân nhắc tới việc duy trì hoặc đẩy mạnh nới lỏng tiền tệ để gia tăng việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed hạ lãi suất hiện ở mức 56,8%, trong đó 45,9% khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm và 10,9% là 0,5 điểm phần trăm.

Nguồn cung USD tại Việt Nam sẽ dồi dào hơn vào cuối năm nhờ xuất khẩu và kiều hối, giúp giảm áp lực tỷ giá. Chứng khoán Maybank cho rằng việc Fed cắt giảm lãi suất về mức thấp hơn và tiếp tục xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND. Từ đó, giảm áp lực lên tỷ giá tại Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi để NHNN củng cố lại dự trữ ngoại hối, có thêm dư địa trong điều hành lãi suất.

Giá vàng trong nước chịu áp lực lớn

Thị trường bất động sản trong hơn một tháng qua khá trầm lắng ở nhiều nơi, trong đó có những khu vực tại Hà Nội trước đó sốt nóng. Giá vàng cũng chịu áp lực giảm khá mạnh. Đặc biệt tại các tiệm vàng tư nhân, vốn được kéo lên mức rất cao trên 160 triệu đồng/lượng nay chỉ ở mức 141-144 triệu đồng/lượng dù vàng thế giới lên gần đỉnh cũ (giữa tháng 10).

Vàng miếng SJC, vàng nhẫn SJC cũng giảm mạnh khi tính quy đổi theo tỷ giá USD/VND, thấp hơn trên thị trường tự do. Trong phiên 16/12, giá vàng đã giảm khoảng 1,6 triệu đồng/lượng.

Về mặt cơ chế, khi tỷ giá hạ, “giá vốn VND” để quy đổi các hàng hoá định giá bằng USD sẽ giảm; vàng là ví dụ điển hình vì giá vàng quốc tế được niêm yết bằng USD.

Tác động sang thị trường vàng thường diễn ra qua hai kênh chính. Kênh thứ nhất là kênh quy đổi: cùng một mức giá vàng thế giới, USD/VND giảm sẽ kéo giá vàng quy đổi ra VND giảm, tạo lực ép giảm lên giá vàng trong nước (đặc biệt với vàng nhẫn/vàng trang sức có tính thị trường cao hơn).

Kênh thứ hai là kênh kỳ vọng và dòng tiền: khi USD tự do “rơi” nhanh, nhu cầu nắm giữ USD để phòng thủ giảm bớt, một phần tiền có thể quay lại gửi VND hoặc chuyển sang tài sản khác; với vàng, điều này thường làm giảm động lực “mua đuổi” theo tâm lý phòng vệ tỷ giá.

Tuy nhiên, mức giảm của vàng trong nước không phải lúc nào cũng tương xứng 1-1, bởi giá vàng nội còn chịu phần bù cung - cầu và chênh lệch trong nước và thế giới (đặc biệt ở vàng miếng), nên đôi khi tỷ giá giảm chỉ khiến vàng “hạ nhiệt” vừa phải.

Thực tế, sáng 17/12, bảng tổng hợp giá cho thấy vàng miếng SJC phổ biến quanh 154,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn vàng nhẫn SJC vẫn ở mức rất cao: 151-154 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn BTMC được niêm yết ở mức 152,2-155,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng khá mạnh, thêm khoảng 14 USD (+0,32%) lên 4.317 USD/ounce (khoảng 141 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá USD/VND chợ đen).

Vàng thế giới được dự báo sẽ tăng tiếp trong năm 2026 nhưng mức độ sẽ không tăng mạnh tới 65% như trong năm 2025, mức tăng có thể chỉ 5-15%, lên khoảng 4.800-5.000 USD/ounce trong năm 2026 (khoảng 157-163 triệu đồng/lượng theo tỷ giá USD/VND chợ đen).