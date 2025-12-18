Giá vàng thế giới hôm nay 18/12/2025

Tới 20h15 ngày 17/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.341 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.368 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 17/12 cao hơn khoảng 65,4% (tương đương tăng 1.716 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 138,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 17/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 17/12 (giờ Việt Nam) tăng mạnh, nối tiếp đà tăng của phiên liền trước, khi sức cầu tăng vọt trong bối cảnh kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu suy yếu, đặc biệt thị trường lao động kém tích cực.

Dù đồng USD phục hồi mạnh từ vùng đáy 2 tháng, chỉ số DXY từ 98 điểm lên trên 98,5 điểm, đà tăng của vàng vẫn không bị cản lại.

Vàng tăng mạnh còn do giá bạc vọt lên đỉnh cao kỷ lục mới, với hơn 66 USD/ounce, qua đó khiến nhu cầu chuyển trở lại về vàng.

Giá vàng tăng mạnh trên thị trường Mỹ. Ảnh: HH

Giới đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn tại vàng và bạc trong bối cảnh bất ổn gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới. Một số động thái chính sách liên quan tới các biện pháp kiểm soát vận chuyển dầu tại khu vực Mỹ Latinh gần đây đã thu hút sự chú ý của thị trường, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực.

Thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập trên mạng xã hội cho thấy các biện pháp này có thể gây thêm sức ép lên nền kinh tế Venezuela. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tác động lan tỏa tới thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu ở mức hạn chế, do vai trò của ngành dầu mỏ Venezuela trong chuỗi cung ứng quốc tế đã suy giảm đáng kể trong những năm gần đây.

Giá vàng còn được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu, một tài sản thường có mối liên hệ với vàng trong các giai đoạn bất ổn. Giá dầu WTI tăng gần 2% lên 56,18 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/12/2025

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhanh trở lại.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 17/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 154,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng.

Dự báo giá vàng

Như vậy, đây là phiên thứ hai liên tiếp, giá vàng chịu áp lực bán ra ở thị trường châu Á và châu Âu nhưng tăng vọt trở lại trên thị trường Mỹ. Dòng tiền trú ẩn ở các loại tài sản an toàn.

Nhiều dự báo cho rằng, bất ổn trên các thị trường tài chính và hàng hóa vẫn còn khó lường. Trong bối cảnh tiến trình hòa bình tại Ukraine chưa có đột phá, khả năng các biện pháp hạn chế mới liên quan tới lĩnh vực năng lượng của Nga tiếp tục được xem xét, qua đó tạo thêm biến động cho thị trường toàn cầu.

Tình hình Đông Bắc Á và Đông Nam Á cũng căng thẳng.

Giá vàng được hưởng lợi từ những bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, phần lớn đã được phản ánh vào giá. Vàng đã tăng hơn 65% trong năm 2025 và nhiều tổ chức dự báo dư địa tăng giá sẽ không còn quá nhiều.