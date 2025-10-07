Tới đầu giờ chiều 6/10, giá bạc miếng 1kg đã vượt ngưỡng 51 triệu đồng (tương đương khoảng 1,91 triệu đồng/lượng), tăng khoảng 2,5% so với cuối tuần trước. Trong một tháng qua, giá bạc đã tăng 18,6%.

Tính từ đầu năm tới nay, giá bạc trong nước đã tăng khoảng 78%, vượt trội so với mức tăng 66% của giá vàng miếng SJC, mức tăng 48% của giá vàng thế giới và cũng tăng nhanh hơn giá bất động sản chung cư, đất nền ở hầu hết các địa phương trên cả nước.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước tăng mạnh là do giá thế giới tăng cao. Kể từ đầu năm, giá bạc trên thị trường quốc tế tăng 64,4%, từ 29,5 USD/ounce lên đỉnh cao 48,5 USD/ounce như hiện tại.

Ngoài ra, giá vàng gần đây cũng leo thang, sức cầu mua vàng cao hơn so với cung, trong khi nguồn cung khan hiếm. Mở cửa phiên 6/10, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới tăng 50 USD, lên trên 3.940 USD/ounce. Kéo theo đó, giá vàng miếng SJC đắt thêm 1 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới: 139,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn lên đỉnh cao 137 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng vượt trội vàng. Ảnh: GC

Bạc thế giới tăng mạnh trong bối cảnh hầu hết các loại tài sản đồng loạt vọt lên đỉnh cao mới, từ chứng khoán Mỹ, chứng khoán nhiều nước châu Á, cho tới nhiều loại tiền số... Trong nước, kinh tế Việt Nam tăng tích cực, GDP quý III ước tăng 8,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ba quý đầu năm, GDP tăng 7,85% so với năm trước.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tăng 1,8 lần kể từ đầu năm và trở thành tài sản “vua” có lợi tức vượt xa các loại tài sản khác.

Đà tăng của bạc gắn liền với nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, xe điện và chip bán dẫn. Bên cạnh đó, dòng tiền đổ vào các quỹ ETF bạc cũng góp phần đẩy giá mặt hàng này lên đỉnh cao mới.

Tại Ấn Độ, theo MoneyMetals, cơn sốt bạc liên tục đẩy giá mặt hàng này lên đỉnh cao kỷ lục, nguồn cung bạc vật chất không theo kịp so với nhu cầu. Trong vài tháng qua, các nhà đầu tư tại nước này đổ xô mua bạc và đánh cược vào mặt hàng này dù giá đang trên đỉnh cao.

Bạc thường được biết đến là lựa chọn cho các nhà đầu tư ít tiền và người dân nông thôn Ấn Độ. Nhưng gần đây, mặt hàng này cũng thu hút sự chú ý của người dân/nhà đầu tư ở các thành phố.

Giá bạc hiện ở mức hơn 1,9 triệu đồng/lượng quy đổi, nhưng so với gần 140 triệu đồng/lượng của vàng vẫn thấp hơn rất nhiều nên được coi là dễ tiếp cận và thuận lợi để tích trữ định kỳ hàng tháng.

Giá bạc 1 năm qua.

Hoạt động đầu tư bạc toàn cầu tăng mạnh trong nửa đầu năm nay do sự bất ổn về địa chính trị và kinh tế gia tăng, cùng với kỳ vọng giá cả tích cực.

Nếu như trước đây, bạc là "lựa chọn giá rẻ" thì hiện trở thành ngôi sao mới trên thị trường kim loại quý. Giá bạc gần đây cũng được hỗ trợ sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ có tín hiệu tích cực.

Giá bạc thế giới tăng mạnh trong cả năm qua do nhu cầu công nghiệp tăng cao. Đây là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo, đặc biệt là sự bùng nổ của lĩnh vực điện mặt trời, xe điện (EV).

Bạc được sử dụng làm chất dẫn điện trong các tấm pin mặt trời (tế bào quang điện), là thành phần quan trọng trong nhiều bộ phận của xe điện do đặc tính dẫn điện và độ bền cao. Bên cạnh đó, bạc được dùng nhiều trong các thiết bị điện tử và công nghệ 5G, trong ngành chip bán dẫn.

Sự bùng nổ của ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng khiến nhu cầu với bạc tăng vọt. Trong khi nguồn cung bạc hạn chế. Các mỏ bạc chính ngày càng trở nên khan hiếm.

Tuy nhiên, đầu tư vào bạc cũng là "canh bạc" đầy rủi ro.

Một bài viết trên trang Physicalgold đã đưa ra một số đặc tính khi đầu tư bạc. Một trong những rủi ro lớn nhất khi đầu tư bạc (dù là bạc vật chất, hợp đồng tương lai, cổ phiếu khai thác bạc hay ETF bạc) chính là mức độ biến động cao hơn nhiều so với cổ phiếu, trái phiếu hoặc vàng.

Giá bạc có thể tăng - giảm dữ dội trong thời gian ngắn do thay đổi trong cung, cầu hoặc tâm lý thị trường. Chẳng hạn, khi lạm phát hoặc bất ổn kinh tế gia tăng, nhà đầu tư đổ tiền vào bạc đẩy giá tăng; nhưng khi tình hình ổn định, lượng cầu này có thể sụt nhanh.

Một rủi ro đáng kể khác là giá bạc thường giảm trong giai đoạn suy thoái hoặc tăng trưởng chậm.

Khi kinh tế suy yếu, sản xuất công nghiệp giảm, nhu cầu bạc cho mục đích công nghiệp cũng giảm theo, kéo giá xuống.

Mặc dù khi ấy một số nhà đầu tư mua bạc để “trú ẩn” chống mất giá tiền tệ, nhưng hiệu ứng này thường không đủ bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu công nghiệp.

Ví dụ, trong khủng hoảng tài chính 2008-2009, giá bạc từng giảm hơn 40% do chứng khoán và sản xuất toàn cầu sụp đổ.

Tuy nhiên, những nhà đầu tư kiên định mua ở vùng đáy đã hưởng lợi khi giá bạc tăng tới 400% trong 3 năm sau đó, rồi lại giảm 70% trong 4 năm kế tiếp - minh chứng cho tính chu kỳ và rủi ro cao của kim loại này.

Nhìn chung, bạc không phải kênh đầu tư có tính an toàn cao, nó dao động mạnh và nhạy cảm với chu kỳ kinh tế. Người đầu tư cần nắm rõ mục tiêu, thời gian nắm giữ và khả năng chịu rủi ro.