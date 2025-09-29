Chiều 28/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh xô đẩy, giành giật phiếu đặt mua căn hộ tại lễ ra mắt một dự án chung cư ở TPHCM, thu hút sự chú ý của dư luận.

Đoạn video cho thấy bên trong khán phòng có hàng trăm người tham dự sự kiện. Trong đó, khoảng 10 người, cả nam lẫn nữ, chen lấn, xô đẩy để giành tờ phiếu đặt mua căn hộ do một phụ nữ phát ra.

Đáng chú ý, trong nhóm người nhốn nháo có hai phụ nữ leo lên bàn để giành tờ phiếu. Người phụ nữ mặc áo vàng chậm tay nên không lấy được phiếu, dù đã xô ngã một người khác.

Nhóm người chen lấn, xô đẩy để giành giật phiếu mua căn hộ. Ảnh: Cắt từ video

Sau khi đoạn video lan truyền và nhận nhiều ý kiến trái chiều, bà D. - người cho biết mình là phụ nữ mặc áo vàng trong video - đã lên tiếng trên kênh TikTok.

Bà D. chia sẻ bà là một môi giới bất động sản và không ngờ hình ảnh của mình lại bị phản ánh tiêu cực như vậy.

Theo bà D., khi có dự án mới, chủ đầu tư thường nhận đặt chỗ từ khách hàng quan tâm. Sau một thời gian, nếu thấy lượng quan tâm đủ lớn, họ sẽ mở bán.

Tùy vào vị trí dự án và tình hình thị trường, chủ đầu tư có thể nhận vài trăm đặt chỗ, thậm chí gấp 4-5 lần số căn hộ thực có, vì không phải ai đặt chỗ cũng chắc chắn mua. Việc nhận vượt số lượng nhằm “trừ hao”.

“Có dự án khi mở bán đưa ra chính sách giá tốt hơn kỳ vọng, nhiều khách hàng muốn mua 2-3 căn thay vì chỉ 1 căn như ban đầu, dẫn đến thiếu căn để phân bổ”, bà D. nói.

Bà ví dụ, một dự án có 800 căn hộ nhưng có 8-10 đại lý tham gia bán hàng. Chủ đầu tư sẽ phân bổ số lượng căn nhất định cho từng đại lý.

Trên thực tế, có đại lý ít khách nhưng lại được giao nhiều căn, trong khi đại lý nhiều khách thì được chia ít căn. Điều này dẫn đến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

“Đến một thời điểm nhất định, chủ đầu tư sẽ gom lại những căn hộ chưa bán từ các đại lý, rồi cho khách hàng từ đại lý khác chọn mua”, bà D. giải thích bối cảnh dẫn đến cảnh giành giật phiếu đặt mua căn hộ trong video.

Theo bà D., nhân viên môi giới tại các đại lý có nhiều khách luôn muốn lấy thêm căn để đáp ứng nhu cầu, bởi họ đã bỏ nhiều chi phí tìm kiếm khách hàng.

“Trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng như vậy, tôi không nghĩ hình ảnh của mình lại trở nên xấu xí như vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải cố gắng lấy được nhiều căn nhất có thể để bán và giúp khách mua được nhà”, bà D. trần tình.