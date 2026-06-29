Nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng vọt trên toàn cầu khiến nguồn cung trở nên khan hiếm. Điều này đẩy giá linh kiện lên cao, kéo theo giá máy tính và điện thoại thông minh tăng đáng kể. Cuối cùng, người mua là bên phải trả phần chi phí tăng thêm.

Cuộc đua phát triển AI đang tạo sức ép lớn lên thị trường điện tử tiêu dùng. Để xây dựng và vận hành các hệ thống AI, nhiều tập đoàn công nghệ như Nvidia, AMD và Google đang mua lượng lớn chip nhớ (RAM, DRAM) cho các trung tâm dữ liệu. Vì vậy, chip nhớ dành cho máy tính và điện thoại ngày càng ít hơn, khiến giá linh kiện leo thang.

Mẫu laptop hai màn hình ASUS Zenbook DUO (2026). Ảnh: Tuấn Anh

Apple là một trong những hãng đầu tiên điều chỉnh giá bán. Công ty đã tăng giá một số mẫu MacBook và iPad để bù đắp chi phí linh kiện.

Theo nhà sản xuất iPhone, tình trạng thiếu chip nhớ hiện nay là một thách thức rất lớn và giá bán có thể còn tiếp tục tăng nếu nguồn cung chưa được cải thiện.

Theo báo cáo của Jefferies Equity, giá chip nhớ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay. Cụ thể, giá linh kiện này được dự báo tăng 40-50% trong quý III/2026, sau đó tăng thêm 30-40% trong quý IV so với quý trước.

Sang năm 2027, giá vẫn có thể tăng thêm 40-45% và chỉ bắt đầu giảm khi các nhà máy mới đi vào hoạt động, dự kiến từ năm 2028.

Các chuyên gia cho biết nguyên nhân chính là phần lớn công suất của những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu như Samsung, SK Hynix và Micron đã được dành cho các hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.

Vì vậy, lượng chip còn lại dành cho thị trường điện tử tiêu dùng rất hạn chế và có giá cao.

Còn theo công ty nghiên cứu thị trường Gartner, giá máy tính trên toàn cầu trong năm nay có thể tăng trung bình khoảng 17%, điện thoại thông minh tăng khoảng 13% so với năm trước.

Giá tăng không chỉ khiến người mua phải chi nhiều tiền hơn mà còn ảnh hưởng đến các tính năng trên thiết bị. Ông Ranjit Atwal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của Gartner, cho rằng những tính năng AI cần nhiều bộ nhớ sẽ ngày càng đắt đỏ.

Để giảm chi phí, các hãng sản xuất có thể cắt bớt tính năng AI trên các mẫu máy tầm trung hoặc chỉ trang bị chúng cho các dòng cao cấp có giá bán cao hơn.

Ngoài giá cả, người tiêu dùng cũng có thể gặp tình trạng khan hàng. Ông Jon Gold, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF), cảnh báo việc thiếu chip nhớ có thể khiến nhiều hệ thống bán lẻ lớn như Best Buy, Amazon và Walmart không có đủ hàng. Người mua sẽ có ít lựa chọn hơn về mẫu mã và cấu hình.

Trước tình hình giá thiết bị ngày càng cao, nhiều người có xu hướng kéo dài thời gian sử dụng máy thay vì mua mới sau 2-3 năm như trước.

Thời gian sử dụng có thể tăng lên 4-5 năm hoặc lâu hơn. Gartner dự báo xu hướng này sẽ khiến doanh số máy tính toàn cầu giảm khoảng 10,4% và điện thoại thông minh giảm 8,4% trong năm nay.

Trước đây, nhiều người kỳ vọng các nhà sản xuất chip của Trung Quốc như CXMT và YMTC sẽ giúp hạ nhiệt thị trường. Tuy nhiên, theo Jefferies, kỳ vọng này khó trở thành hiện thực.

Giá chip nhớ của các doanh nghiệp đại lục hiện không thấp hơn nhiều so với các hãng lớn trên thế giới, trong khi sản lượng chủ yếu phục vụ thị trường trong nước nên chưa thể bù đắp tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng giá chip nhớ khó giảm trong thời gian ngắn. Vì vậy, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ trước khi nâng cấp thiết bị, bởi giá máy tính và điện thoại nhiều khả năng vẫn ở mức cao ít nhất đến hết năm 2027.

(Theo wccftech, cnbc)