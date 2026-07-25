Ngày 25/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện và làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh của Hoàng Trọng Nguyên (SN 1988, trú xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Lực lượng chức năng kiểm tra tại nha khoa Anh Đức. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, ngày 9/7, lực lượng chức năng kiểm tra phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Anh Đức tại xã Bắc Sơn do Nguyên làm chủ. Thời điểm kiểm tra, Nguyên đang trực tiếp khám, điều trị nha khoa cho 3 bệnh nhân dù phòng khám không có bác sĩ đủ điều kiện chuyên môn.

Hoàng Trọng Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Để tạo lòng tin, Nguyên quảng cáo trên mạng xã hội bằng hình ảnh bản thân và nhân viên mặc áo blouse trắng, kèm các nội dung như “bác sĩ thực hiện với 20 năm kinh nghiệm”, “bác sĩ trực đầy đủ”. Trên phiếu khám bệnh của khách hàng, Nguyên cũng tự ghi chức danh bác sĩ.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm việc với 18 khách hàng, xác định phòng khám Anh Đức thu lợi bất chính khoảng 400 triệu đồng. Nguyên khai nhận từ năm 2023 đến nay đã giả danh bác sĩ để khám, chữa bệnh cho nhiều khách hàng và thu lợi số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

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