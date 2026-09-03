VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lưu Sinh Diễn (37 tuổi, ở Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Diễn được xác định là đối tượng trốn truy nã trong vụ án đường dây lừa đảo do người nước ngoài điều hành.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021, Lưu Sinh Diễn đã cùng với Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000), Nguyễn Ánh Hào (SN 2001), Phan Trí Đạt (SN 1996), Nông Văn Hưng (SN 2005), Đoàn Anh Hà (SN 1992), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997), Lê Văn Thành (SN 1996), Vũ Văn Khôi (SN 1994) lên mạng xã hội Facebook tìm việc.

Cả nhóm đọc được thông tin tuyển dụng sang Campuchia làm việc với mức lương cao nên liên hệ với một số người chưa rõ lai lịch để xin việc. Sau đó, họ xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sang Campuchia.

Tại đây, nhóm được đưa đến một khu nhà 9 tầng gần chợ Bavet, tỉnh Svay Rieng, làm việc cho tổ chức tội phạm do một số người Trung Quốc cầm đầu.

Ảnh minh họa

Giả danh nhân viên Shopee để lừa tiền

Theo cáo trạng, các đối tượng người Trung Quốc có tên gọi Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng... đã tổ chức lừa đảo người Việt bằng cách giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội.

Khi có người đồng ý, nhóm yêu cầu họ ứng tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee và chuyển khoản vào các tài khoản do nhóm cầm đầu quản lý. Các đối tượng hứa sẽ hoàn lại tiền gốc cùng khoản lợi nhuận 10-15%.

Ban đầu, nạn nhân được hoàn tiền và trả lợi nhuận đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ. Khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân ứng số tiền lớn hơn.

Sau đó, chúng đưa ra nhiều lý do để không hoàn tiền, yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển khoản với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt.

Nhóm người Việt được cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo và thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện việc lừa đảo.

Các thành viên được thỏa thuận trả 800 USD mỗi tháng và hưởng thêm 3-5% số tiền lừa được. Mức thưởng tăng theo số tiền chiếm đoạt trong tháng.

Cáo trạng xác định Diễn cùng đồng phạm đã lừa 7 người, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Riêng Diễn trực tiếp lừa 3 người, chiếm đoạt hơn 420 triệu đồng và được trả công khoảng 18 triệu đồng.

Sau khi gây án, Diễn bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 19/12/2025 ra đầu thú. Đoàn Anh Hà cũng bỏ trốn và đang bị truy nã.

Bảy người còn lại trong nhóm của Diễn đã bị TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt từ 6 đến 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với các đối tượng người Trung Quốc, cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã tách vụ án và hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý.