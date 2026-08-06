XEM VIDEO:

Ngày 6/8, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam Văn Thị Thúy, 37 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối năm 2025, biết anh H., 33 tuổi, ở Đắk Lắk, đang bị công an điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thúy chủ động tiếp cận, tự xưng là cán bộ công an và khoe có nhiều mối quan hệ, có thể "chạy án".

Tin lời, anh H. đưa cho Thúy 400 triệu đồng để lo việc. Sau khi nhận tiền, Thúy chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối tượng Văn Thị Thúy bị bắt tạm giam 4 tháng. Ảnh: HD

Khi biết công an xác minh vụ việc, Thúy rời địa phương bỏ trốn.

Qua truy xét, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Thúy lẩn trốn tại phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội, nên cử tổ công tác ra bắt giữ và di lý về địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam Thúy trong 4 tháng để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.