VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa các bị cáo: Lê Thiên Vũ (SN 1982), Nguyễn Duy Thanh Châu (SN 1981), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987), Phạm Thụy Xuân Khoa (SN 1979), Vương Thị Quỳnh Phương (SN 1985), Trần Hoàng Thúy (SN 1990), Phan Văn Ngọc (SN 1971), Nguyễn Văn Hợp (SN 1971), Phan Tấn Lực (SN 1979) và Trần Thị Tám (SN 1985) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Các bị cáo trên bị VKSND TP Hà Nội truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo buộc, dù không công tác trong ngành công an nhân dân, nhưng để tạo thêm được nhiều mối quan hệ và cơ hội để chiếm đoạt tài sản của người khác nên khoảng tháng 11/2023, Lê Thiên Vũ và Nguyễn Duy Thanh Châu đã thuê các đối tượng trên mạng xã hội Facebook làm giả 2 thẻ đảng viên mang tên Vũ và Châu, cùng quyết định kết nạp đảng viên mang tên Châu.

Vũ mua trang phục của lực lượng An ninh nhân dân cùng 2 biển tên Nguyễn Duy Thanh Châu và Lê Thiên Vũ của mội đối tượng trên mạng xã hội Facebook (không xác định được nhân thân) với giá 6 triệu đồng. Cả hai chụp ảnh chân dung với bộ quần áo trên, có đeo cả cấp hàm. Vũ cùng Châu sử dụng 2 thẻ đảng viên nêu trên và cho Nguyễn Tiến Dũng xem rồi giới thiệu mình là cán bộ công tác tại Bộ Công an.

Thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12/2023, bà Phạm Thị Kim L. (SN 1966, ở TPHCM) có nhu cầu xin cho người quen là Nguyễn Vũ Trung - người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được tại ngoại.

Đường dây "lừa chạy án" từ 1,5 tỷ bị "hét giá" đến 6 tỷ đồng

Thông qua giới thiệu của người quen, bà L. đã gặp Dũng để nhờ xin cho anh Trung được tại ngoại. Do nghĩ Vũ và Châu là công an nên Dũng đã liên hệ với 2 người này để nhờ.

Khi đó, Vũ liên hệ nhờ Phạm Thụy Xuân Khoa. Khoa đồng ý và tiếp tục nhờ Phan Văn Ngọc. Ngọc đồng ý và sau đó liên hệ với Trần Hoàng Thúy và Bùi Thị Hồng Hiên. Do Hiên và Thúy đang ở cùng nhau nên cả hai đã thống nhất để Thúy liên hệ nhờ Vương Thị Quỳnh Phương giúp đỡ.

Cáo trạng cho rằng, dù không có khả năng xin cho anh Trung được tại ngoại nhưng Phương vẫn đồng ý nhận lời và sau đó liên hệ với một đối tượng tên Đạt (chưa xác định được nhân thân) để xin cho anh Trung được tại ngoại.

Đạt yêu cầu Phương chi số tiền 1,5 tỷ đồng để giúp đỡ. Phương nói Hiên và Thúy phải chi phí mức 3 tỷ đồng. Sau đó Hiên và Thúy báo lại cho Ngọc và Khoa tiền “chạy" tại ngoại là 3,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, Khoa báo lại cho Vũ chi phí hết 4,5 tỷ đồng. Để bà Loan và Khoa tin tưởng, Ngọc giới thiệu với Khoa rằng, Hiên và Thúy là cấp dưới của Ngọc. Trong khi đó, Vũ, Dũng và Châu thống nhất sẽ giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Công an và Dũng là lãnh đạo của Vũ và Châu, sẽ giúp Trung được tại ngoại với mức giá 6 tỷ đồng.

Vũ và Châu đã cùng Dũng, Khoa, Thúy, Hiên, Phương, Ngọc, Hợp, Lực và Tám đưa ra các thông tin gian dối như có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo ngành công an, có khả năng xin tại ngoại cho Trung. Thậm chí, hai đối tượng này còn sử dụng thẻ đảng viên giả của Châu để bà L. tin tưởng giao tiền, rồi cùng nhau chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 26/12/2023- 16/1/2024, các bị can đã yêu cầu bà L. chuyển tổng số hơn 2,7 tỷ đồng để rồi sau đó chiếm đoạt số tiền trên của người bị hại.