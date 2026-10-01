Lập các Fanpage giả danh giáo xứ, sử dụng hình ảnh, thông tin của linh mục để kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ, hai đối tượng ở Đà Nẵng đã chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên cả nước.

Ngày 1/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam Đặng Hoàng Lợi (SN 1997, trú xã Duy Xuyên) và Đặng Hùng Vương (SN 1996, trú xã Thu Bồn, cùng ở TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vương và Lợi bàn bạc, thống nhất sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Hai đối tượng lập Fanpage Facebook “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực (xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hòa”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh).

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trên các Fanpage giả mạo, các đối tượng đăng tải bài viết, hình ảnh, thông tin liên quan đến hoạt động của các giáo xứ, đồng thời giả danh linh mục quản xứ để tạo lòng tin, kêu gọi người dân, tín đồ đóng góp kinh phí xây dựng nhà thờ.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, Vương và Lợi hướng dẫn những người ủng hộ chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp.

Để che giấu danh tính và gây khó khăn cho việc truy tìm, các đối tượng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để tiếp nhận tiền.

Các đối tượng lập các Fanpage giả mạo, sử dụng thông tin của linh mục để kêu gọi. Ảnh: CACC

Khi tiền được chuyển vào tài khoản, các đối tượng thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền. Trong đó, nhóm đối tượng mua thẻ cào điện thoại và giao dịch, mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế như Bybit, Trust và Binance.

Sau khi thực hiện các bước che giấu dòng tiền, các đối tượng chuyển tiền về tài khoản cá nhân để sử dụng và chia nhau tiêu xài.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Vương và Lợi đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng bị khởi tố để phục vụ điều tra. Ảnh: CACC

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người bị hại, cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản 0110699914 (Vikki Bank), chủ tài khoản Tran Thanh Truc; tài khoản 1802281018635 (Agribank), chủ tài khoản Dang Van Dau; hoặc từng giao dịch, liên hệ qua số điện thoại 0904018227 và các Fanpage giả danh “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà” liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.