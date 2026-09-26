Ngày 26/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Như Ý (SN 2000, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giả danh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, Ý đã có ý định giả danh làm CSCĐ để chặn các xe vi phạm giao thông của người dân nhằm mục đích đe dọa và tư lợi cá nhân. Ý đã tìm mua các vật dụng giống của CSCĐ như biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin, còi.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Như Ý. Ảnh: CACC.

Tối ngày 24/9, Ý đi xe máy, mang các vật dụng trên từ phòng trọ tại phường Phan Đình Phùng đến địa bàn xã Vô Tranh. Tại đây, Ý tìm chỗ trống vắng để thay trang phục giống CSCĐ, cầm dùi cui, đèn pin để thực hiện ý đồ.

Đến khoảng 21h40, thấy một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Ý ra tín hiệu uy hiếp tinh thần, bắt người này dừng phương tiện. Lo sợ bị bắt, người điều khiển phương tiện đã đi lấn sang phần đường ngược chiều để tránh Ý, dẫn đến việc bị đâm va với một xe ô tô khách đi hướng ngược chiều.

Hậu quả, người này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi xảy ra vụ việc, Ý rời khỏi hiện trường, đem các vật dụng giả danh CSCĐ vứt ở nhiều nơi rồi trở về phòng trọ.

Đến rạng sáng ngày 25/9, Ý đến cơ quan công an để đầu thú. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.