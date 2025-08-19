Ngày 19/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.N. (SN 1953; trú tại Yên Hòa, Hà Nội) về việc bị các đối tượng giả danh nhân viên điện lực lừa đảo, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Theo trình báo, vào ngày 1/8/2025, ông N. nhận được cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng nhân viên điện lực. Đối tượng thúc giục ông phải thanh toán tiền điện tháng 7 ngay lập tức, đồng thời “nhiệt tình” hướng dẫn cài đặt một ứng dụng thanh toán điện lực “tự động” trên điện thoại, liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng cá nhân.

Tin lời, ông N. làm theo từng bước. Thế nhưng, chỉ sau ít phút, tài khoản ngân hàng của ông liên tục bị trừ tiền, tổng cộng hơn 400 triệu đồng. Phát hiện bị lừa, ông N. vội vàng tới công an trình báo.

Nhiều người gặp kịch bản lừa đảo như ông N. Vào ngày 17/8, anh Phạm Văn Ước (35 tuổi, trú tại An Khánh, Hà Nội) cũng nhận được cuộc gọi tương tự. Đối tượng sốt sắng yêu cầu anh cài ứng dụng điện lực để thanh toán.

Nhưng thay vì làm theo, anh Ước nhanh trí “giả vờ mắc bẫy” rồi bất ngờ đáp lại bằng một câu khiến kẻ lừa đảo cứng họng: “Anh cắt hộ đi, mấy hôm nay trời mưa mát, cắt đi cho tiết kiệm”. Nghe vậy, tên giả danh im lặng vài giây rồi vội vàng tắt máy.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ từ những đường link không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu hay cấp quyền truy cập điện thoại cho bất kỳ phần mềm nào đáng ngờ.

Nếu nhận được các cuộc gọi với nội dung “xác nhận hóa đơn”, “quét QR code” hay “cài app thanh toán”, cần cảnh giác và từ chối ngay lập tức.

Khi có nhu cầu kiểm tra hay thắc mắc về dịch vụ điện, người dân hãy liên hệ trực tiếp Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc qua số 19006769 (phục vụ 24/7) hoặc truy cập website: https://cskh.npc.com.vn.