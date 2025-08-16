Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hơn 2 phút ghi lại cuộc hội thoại “căng như dây đàn” giữa một người đàn ông và kẻ giả danh nhân viên điện lực.

Mục tiêu của kẻ gian là dụ nạn nhân “xác nhận hóa đơn điện” để lấy thông tin cá nhân, nhưng không ngờ lại gặp phải “con mồi” vừa tỉnh táo, vừa cao tay.

Cuộc gọi mở màn bằng giọng điệu quen thuộc của các vụ mạo danh: “Anh cho tôi xác nhận hóa đơn thanh toán tiền điện của nhà mình nhé. Anh thanh toán hay chị thanh toán?”. Người đàn ông điềm tĩnh đáp: “Anh thanh toán, sao thế?”.

Kẻ giả danh liền tung lý do nghe có vẻ hợp lý: “Em hỏi để chốt hóa đơn điện lực thôi. Vì vừa rồi có đợt chuyển đổi, sáp nhập tỉnh thành, một số dữ liệu chưa đồng bộ…”. Sau đó, hắn yêu cầu: “Anh chụp lại hóa đơn tháng 6 gửi cho em kiểm tra”.

Người đàn ông tỏ ra nghi ngờ: “Giờ cuối tháng 7 rồi, tôi nộp rồi mà”. Kẻ giả danh chống chế: “Em có bảo anh chưa nộp đâu, chỉ bảo gửi hóa đơn để em đồng bộ thôi”. Khi biết “con mồi” không còn giữ hóa đơn, hắn đổi chiến thuật: “Anh đóng tiền mặt à?”.

Người đàn ông đáp: “Tôi đóng trên app”. Hắn vặn lại: “App điện lực đúng không?”. Người đàn ông đáp gọn: “Không, đóng trên MB.”. Không chịu bỏ cuộc, kẻ giả danh lại yêu cầu: “Anh vào chụp lịch sử thanh toán gửi cho em”.

Người đàn ông thản nhiên: “Thế à”. Thấy chưa moi được thông tin, hắn hỏi tiếp: “Anh chưa cài VN Điện lực à?”. Người đàn ông giả vờ ngạc nhiên: “Điện lực có ứng dụng đó à?”. Sau khi nghe giải thích, anh bất ngờ hỏi ngược: “Thẻ đó tên ai nhỉ?”.

Hắn trả lời: “Đỗ Thị Thành”. Người đàn ông giả vờ ngây ngô: “Ờ thế hả?”. Rồi tung “chiêu” hiểm: “Vợ chồng tớ bỏ nhau, ở hai nhà khác nhau. Tớ đóng tiền cho vợ thôi”. Kẻ giả danh gợi ý: “Hay em cập nhật tên anh luôn?”.

Người đàn ông dứt khoát: “Nhà ai người ấy đóng.” Khi được hỏi có dùng Zalo số này không, anh nhanh trí: “Để tôi gửi số vợ kết bạn nhé”. Hắn háo hức đòi đọc số, và bất ngờ thay, người đàn ông đọc chính số điện thoại mà hắn đang dùng để lừa mình: “0916.105.924.”

Hắn vẫn hồn nhiên hỏi lại: “Đây là số chị Thành đúng không?”. Người đàn ông nhẹ nhàng: “Đúng rồi”. Ngay sau đó, anh hỏi thẳng tên của kẻ giả danh “để anh bảo với chị ấy”. Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đã bị 'hớ”, vội vàng tắt máy, biến mất không dấu vết.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Hà Nội) cho biết: Một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin về việc các địa phương sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện hành vi lừa đảo, giả danh nhân viên điện lực yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng gọi điện cho khách hàng với nội dung liên quan đến việc điện lực triển khai sáp nhập đơn vị, yêu cầu truy cập vào đường link do chúng cung cấp để cập nhật thông tin thanh toán tiền điện theo địa chỉ mới.

Đồng thời, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nhắn tin, cài ứng dụng lạ hoặc gọi trực tuyến có hình ảnh (video call) để dễ hướng dẫn, mục đích là lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và sau đó chiếm đoạt tiền.

Theo luật sư, để tránh bị lừa đảo, EVN và các đơn vị điện lực khuyến cáo: Không yêu cầu khách hàng cập nhật thông tin cá nhân hay truy cập vào đường link lạ qua điện thoại hoặc tin nhắn. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai không rõ danh tính.

Nếu nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi nghi ngờ, cần liên hệ ngay Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của các Tổng công ty Điện lực (theo khu vực) hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để xác minh thông tin.