Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cuộc gọi video giữa một kẻ giả danh công an và một cô gái được cho là hành nghề “bán hoa”. Tình huống tréo ngoe, vừa hài hước vừa xúc động, khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

Theo nội dung clip, kẻ giả danh yêu cầu cô gái quay lại nơi ở của mình để “xác minh thông tin”. Cô gái ngoan ngoãn làm theo, không một chút nghi ngờ, còn thật thà giải thích: “Người ta cho thuê lại giá rẻ đó anh ơi”. Khi bị hỏi giá thuê bao nhiêu, cô đáp: “Dạ, 4,5 triệu đồng”.

Kẻ giả danh tiếp tục chất vấn: “Tháng làm được 5,5 triệu, thuê nhà hết 4,5 triệu thì lấy gì gửi về cho mẹ?”. Cô gái thú nhận: “Làm bưng bê không đủ anh ơi… tối đến em đi làm ngoài”. Khi bị hỏi cụ thể làm gì, cô đáp tỉnh bơ: “Buôn bán sắc đẹp đó anh… làm karaoke đó anh”.

Nghe vậy, kẻ giả danh lại chuyển giọng “đạo lý”: “Tại sao còn nhỏ tuổi mà lại đi làm nghề này?”. Câu trả lời từ cô gái khiến nhiều người nghẹn lòng: “Tại vì em không có tiền xoay sở anh ơi, em còn phải lo cho mẹ nữa”.

Khi bị hỏi dồn về nghề nghiệp, cô vẫn thẳng thắn: “Dạ, em làm nghề bán sắc đẹp đó anh”. Tên lừa đảo lúng túng: “Mua bán như vậy là vi phạm…”. Nhưng cô gái lại phân trần: “Tại vì em phải xoay sở, em đâu có muốn đâu anh”.

Kẻ giả danh tiếp tục ép cô đưa điện thoại sát mặt để “xác minh”. Cô gái khéo léo né tránh: “Dạ em xấu lắm, ngại lắm anh ơi”. Khi bị yêu cầu quay ra xa, cô vẫn ngập ngừng: “Để như vậy được rồi anh, em không có trang điểm".

Không thuyết phục được cô gái, tên giả danh bắt đầu quát tháo: “Chị không muốn hợp tác hay sao?” Cô gái vẫn giữ thái độ lễ phép, nghẹn ngào: “Không phải không hợp tác anh… mà em ngại lắm”.

Cuộc trò chuyện tưởng chừng sẽ là màn răn đe, lại dần trở thành một cuộc giãi bày đầy nước mắt. Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, cô nghẹn giọng: “Ba mẹ em ly dị rồi, em phải lo cho mẹ”.

Ảnh minh họa.

Đến cuối cuộc gọi, kẻ giả danh bất ngờ chuyển giọng “hiền hậu”: “Thôi để xác minh giấy tờ của chị, rồi tìm công việc chân chính mà làm. Làm cái nghề này, chúng tôi bắt thì ai lo cho mẹ chị?”.

Nghe vậy, cô gái như vỡ òa cảm xúc, nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Em mà sung sướng thì em đâu đụng vô cái nghề này đâu anh… Nó ghê lắm… Nhưng em thương mẹ, phần nữa là em phải xoay sở bản thân… Giờ em không biết sao nữa…”.

Kẻ giả danh bất lực, trước khi tắt máy, đối tượng vẫn hẹn "rồi lần sau gọi lại”.

Luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Đoạn clip sau khi lan truyền đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Nhiều người cho rằng dù đây là một tình huống dàn dựng hoặc một chiêu trò lừa đảo bị lật tẩy, thì những lời nói thật thà, cảm động của cô gái vẫn khiến người xem lặng người suy nghĩ.

Tuy nhiên, luật sư Tuấn cũng nhận định: “Đằng sau đoạn clip tưởng chỉ để cười về sự thất bại của kẻ giả danh, lại là câu chuyện cảnh tỉnh về nạn lừa đảo đang hoành hành trên không gian mạng hiện nay”.

Ông khuyến cáo: “Người dân cần hết sức cảnh giác, không dễ dàng cung cấp hình ảnh, thông tin cá nhân, quay video nơi ở hay chuyển tiền xác minh… theo yêu cầu từ bất kỳ ai tự xưng là công an qua điện thoại hoặc mạng xã hội”.