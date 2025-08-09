Theo đó, một đối tượng mặc trang phục giống công an với biển tên Phạm Anh Tuấn, chức danh Trưởng phòng, gọi video cho cô gái thông báo Ban chuyên án Công an TP Hà Nội đang xác minh đường dây có đối tượng tên Nguyễn Anh Tân, liên quan đến việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Ngay từ đầu, giọng điệu của kẻ giả danh đã đầy chất thẩm vấn: “Em có đặt đồ nào giao tới Cái Bè không?”. Cô gái bình tĩnh đáp: “Dạ không, em ở Tiền Giang nhưng không phải Cái Bè”.

Hắn liên tục gặng hỏi địa chỉ, thói quen mua hàng của cô để “dẫn dắt” vào câu chuyện chuyên án, rồi bất ngờ yêu cầu: “Hiện tại chị có ra Công an TP Hà Nội làm việc trực tiếp với chúng tôi được không? Ra để nhận dạng đối tượng Nguyễn Anh Tân này, hiểu chưa?”.

Không dừng lại ở đó, hắn “hù dọa” thêm rằng còn có 5 đối tượng khác đang sử dụng thông tin cá nhân của cô. Tuy nhiên, cô gái hỏi lại: “Bây giờ em ra Hà Nội đó hả?” và từ chối vì bận việc.

Cô gái còn hỏi vặn: "Anh cho em hỏi, thường thường em thấy công an không bao giờ làm việc qua điện thoại?". Kẻ giả danh cố vớt vát: “Tôi đang mời chị ra làm việc trực tiếp mà, chứ đâu có mời chị làm việc qua điện thoại đâu".

Hắn tiếp tục dựng chuyện rằng kiểm tra Zalo shipper, tình cờ thấy cô nhắn tin cho người này và cố ép cô thừa nhận.

Biết chắc đang đối mặt kẻ lừa đảo, cô gái khéo léo câu giờ, sau đó còn bật cười, ngâm nga hát.

Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật – cho biết: Đoạn clip sau khi lan truyền đã nhận hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người khen cô gái vừa bình tĩnh vừa dí dỏm, biến tình huống lừa đảo thành “trò hề” của kẻ giả danh.

Ngoài ra, luật sư Bình cũng nhấn mạnh: Để tránh sập bẫy loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng ngừa và cảnh giác của người dân.

Theo luật sư, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin từ các phương tiện truyền thông để nâng cao tinh thần cảnh giác và tuyên truyền cho người thân, bạn bè; Không công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử hoặc khi mua sắm tại cửa hàng;

Khi nhận cuộc gọi tự xưng là công an, phải yêu cầu gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến công an địa phương nơi cư trú; Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn bấm phím, xác minh số điện thoại, nhấn vào đường link lạ, cung cấp số tài khoản, mã OTP, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai;

Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất cứ hình thức nào. Nếu đã chuyển, cần báo ngân hàng để phong tỏa tài khoản ngay. Khi có nghi vấn, hãy báo cho người thân và thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.