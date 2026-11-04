Liên quan đến việc giá điện giảm bình quân 2% kể từ ngày 1/11, ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết doanh thu của tập đoàn dự kiến giảm gần 1.600 tỷ đồng/tháng.

Tại buổi công bố về biểu giá điện sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất mới sáng 4/11, ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11. Ở biểu giá điện mới, có nhiều thay đổi so với biểu giá cũ.

Cụ thể, số bậc thang trong biểu giá điện sinh hoạt được rút gọn từ 6 xuống còn 5 bậc. Biểu giá mới cũng bổ sung cơ chế giá điện riêng đối với cơ sở lưu trú du lịch và trạm sạc xe điện.

Về cấp điện áp, biểu giá được thiết kế lại theo hướng đơn giản hóa, gộp các cấp điện áp trước đây thành 3 nhóm chính, đồng thời bổ sung nhóm khách hàng mua bán điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên.

Một thay đổi khác là việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm mới. Quy định này chỉ áp dụng đối với các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất và kinh doanh dịch vụ, không áp dụng cho điện sinh hoạt. Các hộ gia đình vẫn tiếp tục sử dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc như quy định.

Ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng giám đốc EVN. Ảnh: EVN

Về giá bán lẻ điện sinh hoạt, ông Phước cho biết biểu giá mới được rút gọn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Việc điều chỉnh lần này tạo ra tác động kép: thay đổi cơ cấu biểu giá theo Quyết định 14 và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân.

Theo tính toán của EVN, nếu chỉ áp dụng cơ cấu biểu giá mới mà chưa tính đến việc giảm giá bán lẻ điện bình quân, khoảng 94% số hộ sử dụng điện có tiền điện giảm, trong khi 6% số hộ phải trả thêm.

Tuy nhiên, khi tính cả phương án giá điện giảm 2% giá điện từ ngày 1/11, ngưỡng tiêu thụ điện mà tại đó các hộ được hưởng lợi tăng từ dưới 777 kWh lên dưới 900 kWh/tháng. Theo đó, tỷ lệ khách hàng có tiền điện giảm tăng lên 98,23%. Ngược lại, khoảng 1,77% số hộ có tiền điện tăng.

Ông Phước cho rằng, cơ cấu biểu giá mới kết hợp với việc giảm giá điện góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ có mức thu nhập và khả năng chi trả trung bình, thấp. Đối với nhóm sử dụng điện nhiều, có mức chi trả cao, EVN khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm điện.

Đây cũng là chủ trương chung của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN nhằm sử dụng điện hiệu quả, hạn chế lãng phí, kể cả khi giá điện đã được điều chỉnh giảm, ông cho hay.

Về tác động tài chính, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân dự kiến khiến doanh thu của Tập đoàn giảm gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng. Khoản giảm doanh thu này đồng thời giúp giảm chi phí tiền điện cho các nhóm khách hàng mua điện.

Đối với phương án điều chỉnh giá lần này, EVN đã rà soát, tính toán giá bán lẻ điện quý III trên cơ sở tiết giảm tối đa chi phí, tuân thủ quy định tại Nghị định 72 và các văn bản liên quan, từ đó đề xuất mức giảm giá điện áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Dù thực hiện giảm giá điện, EVN vẫn đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026 do cơ quan chủ quản giao.