Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, bé Đặng Hoàng Đức (SN 2020, ở Hà Tĩnh) - nhân vật trong bài viết: "Mất một con vì ung thư máu, con còn lại nguy kịch, gia đình nghèo cầu cứu".

Bé Đức là con trai của anh Đặng Văn Thái. Sau nỗi đau mất con vì ung thư máu, vợ chồng anh Thái tiếp tục đối mặt bi kịch khi đứa con sinh đôi còn lại là bé Đức cũng mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày với nhiều đợt truyền hóa chất và can thiệp y tế phức tạp.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 68.143.000 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi tới gia đình anh Đặng Văn Thái

Chi phí điều trị lớn khiến gia đình anh Thái rơi vào cảnh kiệt quệ, buộc phải kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để có thêm điều kiện chữa trị cho con.

Trưa ngày 30/3/2026, anh Thái đã liên hệ tới Báo VietNamNet thông tin, sau thời gian điều trị tích cực, do bệnh bé Đức diễn tiến nặng, không còn khả năng đáp ứng điều trị, bệnh viện đã cho gia đình đưa bé về nhà và anh Thái ngỏ ý xin ngừng nhận ủng hộ từ bạn đọc để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn khác mà Báo đang kêu gọi giúp đỡ.

Trước thời điểm dừng kêu gọi, thông qua Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ gia đình số tiền ủng hộ gửi đến bé Đặng Hoàng Đức là 68.143.000 đồng.

Đón món quà của bạn đọc, gia đình anh Thái bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng gia đình trong lúc khó khăn nhất.

"Tôi rất đau xót khi cả hai con trai đều lần lượt qua đời do ung thư máu. Trong quá trình điều trị, cháu Đức nhận được nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người. Thay mặt gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các nhà hảo tâm, Báo VietNamNet đã yêu thương, hỗ trợ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất", anh Thái nói.