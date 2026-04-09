Ngày 9/4, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan vụ cháy làm 15 người chết ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ).

Trước đó, vào rạng sáng 24/5/2024, tại khu nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Kim Quyết ở số 01, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), một xe máy điện trong lán sửa chữa bị chập mạch điện dẫn tới đám cháy bùng phát.

Thời điểm xảy ra cháy, khu nhà của ông Quyết có 23 người sinh sống, gồm 7 người trong gia đình ông và 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng.

Sau vụ cháy, cơ quan chức năng xác định có 15 người tử vong, 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng.

Đến nay, ông Quyết đã khắc phục hậu quả, bồi thường 880 triệu đồng cho 12 gia đình có người tử vong; bồi thường cho 2 người bị thương 15 triệu đồng.

Những nỗi mất mát không thể bù đắp

Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của những người có mặt cho thấy khu nhà trọ chỉ có duy nhất một lối ra vào, không có đường thoát hiểm. Trong khi đó, ông Quyết cho rằng việc quản lý nhà trọ chủ yếu do vợ mình đảm nhiệm.

Ngồi phía sau ông Quyết là người thân của những nạn nhân xấu số. Khi được hỏi, họ đều không cầm được nước mắt khi nhắc đến nỗi đau mất người thân trong đám cháy.

Một người đàn ông luống tuổi, gương mặt khắc khổ đã vô cùng xúc động khi nhắc đến nỗi đau mất con trai. Ông nói: “Đối với chủ nhà trọ thì làm sai phải nhận”.

Một người cha mất con khác cho rằng bồi thường bao nhiêu cũng không đủ cho nỗi mất mát của gia đình. Ông chỉ đề nghị tòa xử đúng theo quy định của pháp luật.

Cùng quan điểm, vợ của một nạn nhân đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo theo đúng quy định, không yêu cầu gì thêm. Một đại diện người bị hại khác cũng bày tỏ không yêu cầu bồi thường gì, gia đình chấp nhận tha thứ để tâm được thanh thản.

Đáng chú ý, một đại diện người bị hại đề nghị tòa làm rõ vấn đề khu nhà số 01 được sử dụng 16 năm mà chưa biết thuộc cấp quản lý nào, tại sao không được đưa vào danh sách quản lý về PCCC.

Đối với gia đình chủ trọ, người đại diện này điềm đạm nói: “Mình làm sai thì phải sửa, mình làm sai thì phải thẳng thắn nhận trách nhiệm, mong gia đình các nạn nhân tha thứ thì dễ giải quyết vấn đề hơn".

Một đại diện gia đình nạn nhân khác có ý kiến: “Chúng tôi thỏa thuận không bồi thường vì bồi thường bao nhiêu cũng không đủ, nhưng ông Quyết không nhận lỗi, nhận trách nhiệm thì chúng tôi không phục. Gia đình ông Quyết cũng có mất mát lớn nên chúng tôi không yêu cầu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng tại tòa ông Quyết cần phải có lời cho thỏa đáng”.

Một người phụ nữ đại diện cho gia đình nạn nhân trình bày: “Về tài sản của em tôi, gia đình chúng tôi không có giấy tờ, hóa đơn đỏ nên không đòi hỏi. Về vấn đề nhà trọ, lúc nào người ta cũng phải có lối thoát hiểm khác, nhưng nhà ông Quyết chỉ có một lối ra vào duy nhất. Chúng tôi mong quý tòa giải quyết theo đúng pháp luật”.

Trước ý kiến của đại diện gia đình những người thiệt mạng trong đám cháy, vị chủ tọa phiên tòa hỏi ông Quyết có ý kiến gì không. Lúc này, ông Quyết đứng lên nói: “Tôi xin lỗi tất cả các gia đình bị hại, thông cảm cho gia đình tôi”.

Sau khi nghe lời xin lỗi của chủ nhà trọ, các đại diện gia đình nạn nhân đề nghị tòa giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, các đại diện người bị hại không đề nghị gì về dân sự và đều có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Quyết. Xét tính chất, mức độ hành vi và hoàn cảnh của ông Quyết, cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông này.