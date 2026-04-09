Chiều nay (9/4), TAND TP Hà Nội tuyên tòa xét xử vụ cháy làm 15 người chết tại Hà Nội tiếp tục với phần tranh luận.

Quan điểm luận tội của dại diện VKS cho rằng, bị cáo Hưng đã thiếu trách nhiệm khi không đưa nhà số 01, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ) vào diện quản lý về PCCC. Trong khi đó, bị cáo Tuấn Anh - người trực tiếp phụ trách phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (cũ), đã không kiểm tra, chỉ đạo cán bộ đánh giá lại quy mô, để nhà số 01, ngách 43/98/31, phố Trung Kính không có đơn vị nào quản lý về PCCC.

Đại diện VKS cũng đánh giá hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, có tinh thần khắc phục hậu quả vụ án, có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác... nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 3-4 năm tù.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: HN

Theo đại diện VKS, ông Nguyễn Kim Quyết – chủ nhà trọ, đồng thời là một trong hai người quản lý khu nhà – có dấu hiệu vi phạm quy định về PCCC. Tuy nhiên, do gia đình ông có ba người thiệt mạng trong vụ cháy và bản thân ông đã khắc phục hậu quả nên việc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông được cho là hợp lý.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hưng cho rằng, bị cáo chưa kịp rà soát, kiểm tra đến nhà số 01, chứ không phải không thực hiện việc rà soát; đồng thời nêu các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tự bào chữa trước tòa, bị cáo – cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy (cũ) – trình bày đã nỗ lực trong công việc, nhưng trong thời gian đó chỉ một mình đảm nhiệm với khối lượng công việc lớn nên khả năng thực hiện có hạn. Bị cáo cho rằng sự việc là điều không ai mong muốn và đề nghị HĐXX xem xét việc khi chưa kịp rà soát đến nhà số 01 thì vụ cháy đã xảy ra.

Bào chữa cho bị cáo Tuấn Anh, luật sư cho rằng tại thời điểm xảy ra vụ cháy, bị cáo – cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy (cũ) – không còn phụ trách địa bàn này. Đồng thời, số lượng cơ sở thuộc diện quản lý PCCC trên địa bàn quận Cầu Giấy (cũ) tăng đột biến, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý.

Luật sư cũng đề cập trách nhiệm của ông Quyết với vai trò chủ nhà trọ, khi không có giấy phép xây dựng, không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ và không chấp hành các quy định về an toàn PCCC. Bên cạnh đó, luật sư cho rằng UBND phường cũng có trách nhiệm trong công tác quản lý trên địa bàn.

Bào chữa cho ông Tuấn Anh, luật sư nhấn mạnh quá trình công tác của bị cáo, trong đó nhiều lần không quản nguy hiểm đến tính mạng để lao vào đám cháy cứu người. Sau khi bị truy tố, bị cáo đã mất việc và phải chịu nhiều điều tiếng.

"Bị cáo dù rất khó khăn cũng đã có ý thức chia sẻ những mất mát đối với gia đình các nạn nhân. Đề nghị phạt từ 3-4 năm của đại diện VKS đối với 2 bị cáo là quá nghiêm khắc, đề nghị HĐXX cân nhắc, xem xét xử phạt bị cáo mức án 6 tháng tù treo đã là quá nặng, đủ răn đe đối với bị cáo", lời luật sư. Bị cáo Tuấn Anh mong HĐXX xem xét ghi nhận những đề nghị của luật sư.

Trong phần tranh luận, ông Quyết không có ý kiến tranh luận. Trong khi đó, con dâu ông Quyết thay mặt gia đình xin lỗi các gia đình nạn nhân, mong quý tòa và đại diện VKS xem xét đến hoàn cảnh của gia đình.

Đại diện gia đình nạn nhân trong vụ cháy cho rằng, việc xử phạt tù đối với hai cựu cán bộ công an cũng không thể khiến con ông sống lại, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ tối đa trách nhiệm hình sự để họ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, vào khoảng 0h45, ngày 24/5/2024, tại khu nhà trọ ở số 01, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội đã xảy ra đám cháy khiến 15 người tử vong (trong đó có 3 người nhà ông Quyết), 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng (16 xe máy và 13 xe đạp điện bị cháy cùng nhiều tài sản khác bị hư hỏng hoàn toàn).