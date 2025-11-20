Sau gần mười năm tích góp, vợ chồng anh Minh (37 tuổi, TP.HCM) bắt đầu tìm kiếm tổ ấm đầu tiên để cho con môi trường tốt hơn. Thế nhưng thực tế đi xem nhà khiến cả hai rơi vào hoang mang khi phần lớn dự án đã xem đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý, xây dựng ban đầu với mức giá nằm ngoài khả năng và nhu cầu của họ.

“Giá quá cao trong khi pháp lý chưa đầy đủ, tiến độ chỉ mới san lấp hoặc dựng móng. Chúng tôi không thể đặt hết tích lũy vào một lời hứa”, anh Minh chia sẻ. Vì vậy, họ hướng đến các dự án đã hiện diện, vị trí thuận tiện. “Mong Tết này gia đình được sum vầy trong căn nhà của riêng mình”, chị Lan - vợ anh Minh bày tỏ.

Tìm hiểu thị trường, họ biết đến MT Eastmark City - dự án đã hiện diện tại khu đông TP.HCM (quận 9 cũ), đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí về tiện ích, chất lượng và cộng đồng cư dân.

Vị trí chiến lược 3 mặt tiền đa kết nối

Dự án MT Eastmark City sở hữu vị trí 3 mặt tiền hiếm có: Vành đai 3 - Trường Lưu - Lò Lu, kết nối nhanh chóng đến Khu Công nghệ cao, Thủ Thiêm, trung tâm thành phố và các đô thị vệ tinh lân cận. Khu vực dự án tọa lạc cũng là tâm điểm nâng cấp hạ tầng mạnh mẽ bậc nhất thành phố.

MT Easmart City tọa lạc tại tâm điểm các trục lộ huyết mạch

Đặc biệt, hai công trình then chốt đi ngang dự án là Vành đai 3 và Lò Lu đều dự kiến hoàn thành trong năm 2026, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển nội đô và liên vùng. Trong tương lai gần, cư dân MT Eastmark City có cơ hội hưởng lợi khi loạt tuyến giao thông quan trọng lần lượt vận hành.

Bao quanh dự án là hệ thống trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi - văn hóa, … đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí của các gia đình trẻ.

Tiện ích “all-in-one” đáp ứng mọi nhu cầu

Hệ tiện ích nội khu cũng là một trong những điều khiến gia đình anh Minh ưng ý. Công viên ven sông 4.500m², khu vui chơi trẻ em, hồ bơi resort 1.700m2, sân thể thao đa năng, đường chạy bộ, … tạo nên một môi trường đầy năng lượng để tể tận hưởng “kỳ nghỉ mini” ngay dưới chân tòa nhà.

Không gian xanh bao quanh dự án và hệ tiện ích toàn diện đã vận hành

Bên cạnh đó, những không gian tĩnh như vườn thiền Nhật, vườn bốn mùa, thư viện và khu co-working giúp cư dân tái tạo năng lượng, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đối với những cư dân trẻ làm việc linh hoạt hoặc làm từ xa, đây là lợi thế lớn.

Thiết kế tối ưu công năng - tối đa trải nghiệm sống

Một ưu điểm khác khiến MT Eastmark City ghi điểm là thiết kế thông minh, tối ưu từng mét vuông.

Căn 1PN+1 khoảng 60m² phù hợp người độc thân hoặc vợ chồng trẻ, với không gian “+1” có thể chuyển thành phòng làm việc hoặc phòng cho trẻ. Căn 2PN (70-73m²) là lựa chọn lý tưởng cho gia đình 3-4 người nhờ thiết kế mở, tràn ngập ánh sáng và gió tự nhiên, thậm chí một số căn còn kết nối khoảng sân vườn - điều hiếm thấy ở phân khúc trung cận cao cấp.

Gia đình đông thành viên sẽ tìm thấy sự riêng tư mà vẫn đủ gắn kết ở dòng căn 3PN (96-100m²) dạng duo-key hoặc duplex hai tầng linh hoạt.

Thiết kế tối ưu công năng sử dụng cho gia đình tại căn hộ Eastmark 1

Mặt bằng tầng dự án được bố trí khoa học, chỉ 18 căn hộ/sàn và 5 thang máy - điểm cộng rất lớn so với nhiều dự án đông dân cư khác.

Về tiêu chuẩn hoàn thiện, tất cả các căn hộ được bàn giao nội thất cơ bản chất lượng từ các thương hiệu uy tín như Hansgrohe, Duravit, Ferroli. Riêng block D được nâng cấp với thiết bị từ Hafele, Ao Smith và giải pháp FPT Smarthome 4.0.

Nhà thật, cam kết pháp lý, sẵn sàng ở ngay

MT Eastmark City quy mô 15ha, riêng phân khu cao tầng Eastmark 1 rộng hơn 23.000m2 với 1.384 căn hộ, 99 căn thương mại - dịch vụ và 95 văn phòng. Giữa thị trường nhiều “lời hứa”, MT Easmark City trở nên khác biệt bởi cam kết sổ hồng trao tay sau 1-3 tháng nhận nhà.

Dự án được phát triển bởi Điền Phúc Thành và điều phối kinh doanh bởi Gamuda Land. Sự kết hợp giữa uy tín một chủ đầu tư nội địa am hiểu thị trường và một nhà phát triển dạn dày kinh nghiệm quốc tế mang đến “bảo chứng kép” về tiến độ, pháp lý và chất lượng công trình.

Nhà thật - cam kết pháp lý - tiện ích chất lượng

Mức giá “tuyệt chủng”, cơ hội thật để sở hữu tổ ấm lý tưởng

Trong bối cảnh giá nhà TP.HCM không ngừng “lập đỉnh”, nhiều nơi vượt ngưỡng 150 triệu đồng/m2, thì mức giá dự kiến chỉ từ 50 triệu đồng/m² của dự án MT Eastmark City gần như đã “tuyệt chủng” trên thị trường.

Chủ đầu tư cũng đưa ra chính sách thanh toán linh hoạt: thanh toán giãn tiến độ để giảm áp lực dòng tiền hoặc thanh toán nhanh để nhận chiết khấu 3%. Nhiều ngân hàng lớn đồng hành với hạn mức vay đến 70% (thậm chí 95-100% khi đáp ứng điều kiện), cùng hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc 18 tháng, giúp người mua dễ dàng tiếp cận tổ ấm mơ ước.

Đáng chú ý, hiện chỉ còn 600 sản phẩm cuối cùng sẽ được giới thiệu cuối năm nay. Với mức giá khó có thể tái lập, vị trí đón đầu hạ tầng khu đông giữa bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ tăng giá mới, đây được xem là “thời điểm vàng” để nắm bắt cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng vượt trội trong tầm tài chính phù hợp.

Lệ Thanh