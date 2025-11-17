Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, thời điểm tiếp nhận hồ sơ chính thức là ngày 17/11. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ cuối giờ chiều 16/11, dòng người đã kéo đến khu vực nhận hồ sơ dự án tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao của xã Thiên Lộc để giữ chỗ. Nhiều người mang theo nước uống, đồ ăn, ghế gấp, chăn... sẵn sàng cho một đêm dài.

Đến 23h, dòng người vẫn tiếp tục đổ về ngày một đông. Sau đó mọi người truyền tay nhau tờ giấy để tự ghi thông tin cá nhân theo số thứ tự.

Hàng trăm người đã có mặt tại khu vực nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung chờ xuyên đêm để giữ chỗ nộp hồ sơ sáng 17/11. Ảnh: NVCC

Đến khoảng 0h ngày 17/11, đại diện nhóm đứng trước cổng tiếp nhận hồ sơ để điểm danh theo danh sách tự lập từ tối 16/11.

Nhiều người có mặt ở đây chia sẻ, họ mong muốn mua được nhà nên dù có thức trắng đêm cũng sẵn sàng chấp nhận. Hàng trăm người mong được an cư ở Thủ đô và việc nộp được hồ sơ là bước đầu tiên hiện thực hóa giấc mơ đó.

Trong khi đó, bên trong Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Thiên Lộc, chủ đầu tư đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ từ 8h sáng nay (17/11).

Không gian rộng thoáng, được phân luồng rõ ràng, cùng hệ thống bảng hướng dẫn và nhân viên hỗ trợ được bố trí ngay từ lối vào, giúp người dân tiếp cận quy trình thuận tiện và nhanh chóng.

Hàng trăm người mang theo giấc mơ về chốn an cư ở Thủ đô. Ảnh: NV

Đáng chú ý, hệ thống máy bấm số tự động sẽ được vận hành, giúp người dân lấy số thứ tự, đăng ký danh sách và nhận phiếu hẹn thời điểm nộp hồ sơ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, cho biết, thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ 17/11/2025 đến 3/1/2026. Tuy nhiên, căn cứ lượng người đến làm thủ tục, chủ đầu tư cũng sẽ xem xét gia hạn thời gian tiếp nhận nếu số hồ sơ còn tồn quá nhiều.

Ông Trung khẳng định người dân có thể yên tâm vì sẽ không ai bị bỏ sót trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Căn cứ lượng người đến làm thủ tục, chủ đầu tư sẽ xem xét gia hạn thời gian tiếp nhận nếu số hồ sơ còn tồn quá nhiều. Ảnh: HK

Những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp sẽ được hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện và nộp lại theo đúng quy định. Đây được coi là giải pháp hợp lý nhằm tạo thuận tiện cho người dân, đồng thời đảm bảo quy trình minh bạch và công khai.

“Việc bấm lấy số thứ tự là tất cả mọi người đều có thể bấm, một ngày có thể lên đến hàng nghìn lượt bấm lấy số”, ông Trung nói.

Vị này cũng cho hay, chủ đầu tư đã mời cơ quan cảnh sát vào cuộc để giám sát cũng như đảm bảo an ninh trật tự tránh tình trạng cò mồi, trục lợi chính sách.

“Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ đảm bảo làm sao mà khách quan nhất, thuận tiện nhất và minh bạch nhất”, ông Trung nhấn mạnh.