Nguyễn Huy Hoàng hóa trang thành cô gái xinh đẹp, đăng ảnh lên ứng dụng hẹn hò để làm quen với nam giới. Khi gặp mặt, Hoàng chuốc rượu nạn nhân rồi trộm điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Ngày 24/10, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005, trú tại Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Huy Hoàng tại Công an phường Phú Diễn. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 21/10, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo của anh L.P.N. (19 tuổi, trú tại Thanh Hóa) về việc bị mất trộm điện thoại iPhone 12 Pro Max trị giá khoảng 6 triệu đồng tại một cơ sở lưu trú trên đường Phạm Văn Đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng. Chưa đầy 24 giờ sau, lực lượng công an đã triệu tập Nguyễn Huy Hoàng để đấu tranh, làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng sử dụng ứng dụng mạng xã hội kết hợp hẹn hò ẩn danh, đăng tải hình ảnh bản thân trong hình dáng một cô gái trẻ xinh đẹp, quyến rũ nhằm thu hút, làm quen với nam giới.

Hình ảnh giả gái của Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: CACC

Hoàng khai đã thuê một căn homestay, thuê người trang điểm, hóa trang thành phụ nữ rồi chụp ảnh “tự sướng” để đăng lên ứng dụng hẹn hò.

Ngày 19/10, anh N. kết nối với Hoàng qua ứng dụng này. Sử dụng hình ảnh một cô gái, Hoàng chủ động thuê phòng tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Phú Diễn, hẹn anh N. đi ăn uống rồi rủ về phòng.

Với mục đích chiếm đoạt tài sản, Hoàng tìm cách chuốc cho anh N. say rượu. Lợi dụng lúc nạn nhân không tỉnh táo, rạng sáng 20/10, Hoàng lấy trộm iPhone 12 Pro Max rồi rời đi.

Sau đó, Hoàng bán chiếc điện thoại với giá 5,5 triệu đồng và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.