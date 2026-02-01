Năm nay, dòng flagship của Samsung tiếp tục duy trì 3 phiên bản chính bao gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất Galaxy S26 Ultra với dung lượng 1TB có mức giá lên tới gần 52 triệu đồng, trở thành một trong những smartphone có giá đắt đỏ nhất hiện nay.

Bảng giá bán lẻ đề nghị tại Việt Nam

Về màu sắc, bên cạnh các tông màu truyền thống như Đen Classic, Trắng Classic, người dùng có thêm lựa chọn Tím Cobalt và Xanh Sky Blue. Riêng kênh trực tuyến Samsung.com sẽ có thêm hai màu độc quyền là Vàng Hồng và Bạc Shadow.

Từ ngày 26/2 đến hết 10/3, khách hàng đặt trước sẽ nhận được gói ưu đãi lớn nhất trong năm. Đáng chú ý nhất là chương trình "nhân đôi bộ nhớ" với giá trị quy đổi lên tới 6 triệu đồng. Ví dụ, người dùng đặt mua phiên bản 256GB có thể được nâng cấp miễn phí lên bản 512GB.

Ngoài ra, Samsung còn áp dụng chính sách trả góp 0% lãi suất kéo dài tới 18 tháng và giảm thêm 10-30% khi mua kèm các thiết bị trong hệ sinh thái như Galaxy Watch hay Buds4 mới.

S26 Ultra: Flagship mỏng nhẹ nhất, màn hình chống nhìn trộm

Dù có mức giá cao, Galaxy S26 Ultra gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của dòng Ultra. Máy sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 , hiệu năng NPU tăng 39% để xử lý các tác vụ AI. Đặc biệt, đây là smartphone đầu tiên trên thế giới trang bị công nghệ Privacy Display, giúp chống nhìn trộm chủ động ở cấp độ điểm ảnh, bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng ở nơi công cộng.

Theo kế hoạch, Galaxy S26 series sẽ bắt đầu đến tay người dùng Việt Nam từ ngày 6/3.