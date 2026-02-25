Sự kiện Galaxy Unpacked sẽ diễn ra vào 1h sáng ngày 26/2 (giờ Việt Nam). Sau khi mẫu Galaxy TriFold được mở bán tại phương Tây, trọng tâm hiện tại của Samsung được dồn toàn bộ vào dòng Galaxy S26.

Thiết kế và màu sắc

Theo video rò rỉ từ tài khoản @onleaks, mô hình của Galaxy S26 Ultra có thiết kế cụm camera lồi ở cạnh trái tương tự mẫu Galaxy Z Fold 7. Thiết kế này có thể khiến thiết bị bị cập kênh khi đặt trên mặt phẳng. Tuy nhiên, một rò rỉ khác từ Android Police lại cho thấy hình ảnh S26 Ultra không có cụm camera lồi này.

Về màu sắc, danh sách rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Evan Blass chỉ ra 6 tùy chọn cơ bản: đen, trắng, bạc, xanh da trời, tím, vàng hồng.

Các phiên bản của Galaxy S26

Samsung dự kiến ra mắt ba phiên bản: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Ultra.

Trước đó, có tin đồn Samsung sẽ đổi tên bản tiêu chuẩn thành S26 Pro, loại bỏ bản Plus và thay thế bằng dòng Edge. Tuy nhiên, theo trang NewsPim, kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Việc Apple nâng cấp mạnh tay cho iPhone 17 tiêu chuẩn (như màn hình 120Hz) mà không tăng giá đã buộc Samsung phải giữ nguyên cách đặt tên và cấu trúc dòng sản phẩm như hiện tại.

Thông số cấu hình

Dòng Galaxy S26 được đồn sử dụng chip Snapdragon 8 Elite 2 (được Qualcomm đổi tên thành Snapdragon 8 Elite Gen 5). Tại một số thị trường, Samsung có thể trang bị dòng chip tự phát triển Exynos 2600.

Mức dung lượng RAM dự kiến tăng lên 16GB cho tất cả các phiên bản, mức cao nhất kể từ Galaxy S21 Ultra. Dung lượng lưu trữ giữ nguyên mốc cơ bản là 128GB và 256GB đối với bản Ultra.

Khả năng tăng giá

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu có thể dẫn đến việc tăng giá bán dòng S26, đồng thời chấm dứt chương trình ưu đãi nhân đôi dung lượng lưu trữ miễn phí cho khách đặt trước. Tuy nhiên, một số báo cáo cho thấy Samsung đang nỗ lực tự hấp thụ chi phí để giữ nguyên mức giá bán so với thế hệ tiền nhiệm.

Pin và công nghệ sạc

Samsung đang thử nghiệm thiết kế pin xếp chồng nhằm tăng mật độ năng lượng. Galaxy S26 Ultra dự kiến trang bị viên pin 5.500mAh, tăng 10% so với thế hệ trước. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn S26 được điều chỉnh mức dung lượng pin là 4.300mAh.

Về sạc, công suất sạc có dây 45W sẽ được giữ nguyên, công nghệ sạc 60W dự kiến bị dời sang thế hệ Galaxy S27. Các thiết bị S26 có thể được nâng cấp chuẩn sạc không dây Qi2.

Hệ thống camera

Galaxy S26 Ultra có thể sử dụng cảm biến 200MP mới thuộc dòng ISOCELL GN. Một số tin đồn chưa xác thực nhắc đến ống kính 324MP kết hợp camera tele 50MP zoom 3x. Tính năng khẩu độ thay đổi có khả năng quay trở lại sau khi bị loại bỏ từ dòng Galaxy S10. Samsung cũng đang cân nhắc thiết kế camera tiềm vọng kép hỗ trợ zoom 8x, hoặc giảm số lượng ống kính từ 4 xuống 3 để nhường không gian cho pin.

Ngược lại, bộ đôi S26 và S26 Plus được cho là giữ nguyên thông số camera từ thời Galaxy S22: ống kính góc rộng 50MP, góc siêu rộng 12MP và tele 10MP zoom 3x.

Về phần mềm, Samsung đã hé lộ một ứng dụng hợp nhất các công cụ chỉnh sửa ảnh và video bằng trí tuệ nhân tạo.

Các tính năng khác

Galaxy S26 có thể được trang bị Màn hình riêng tư, một tính năng tích hợp thẳng vào giao diện người dùng tạo hiệu ứng làm mờ chống nhìn trộm.

Dòng sản phẩm sẽ chạy hệ điều hành Android mới nhất với giao diện One UI 8.5. Giao diện này dự kiến có thiết kế trong suốt tương tự kính lỏng (Liquid Glass) của Apple. Bút cảm ứng S-Pen cũng sẽ nhận được các nâng cấp mới, liên quan đến phụ kiện từ tính và chuẩn sạc Qi2.

(Theo Mashable)