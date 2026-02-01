Không chỉ là một bản nâng cấp cấu hình, Galaxy S26 được định vị như bước chuyển chiến lược khi AI được tích hợp ngay từ nền tảng phần cứng, vận hành xuyên suốt hệ điều hành và thể hiện rõ nhất qua công nghệ Privacy Display chống nhìn trộm chủ động tiên phong trên mobile.

Privacy Display: Tiên phong chống nhìn trộm chủ động trên mobile

Trong thời đại smartphone trở thành ví điện tử, két sắt dữ liệu và văn phòng di động, rủi ro lộ thông tin nơi công cộng là vấn đề có thật. Từ quán cà phê, sân bay đến thang máy, chỉ một ánh nhìn vô tình cũng có thể khiến tin nhắn riêng tư, số dư tài khoản hay tài liệu công việc bị lộ.

Bốn màu sắc trên Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 là smartphone tiên phong đưa Privacy Display lên thiết bị di động với cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Thay vì sử dụng miếng dán làm tối màn hình và ảnh hưởng chất lượng hiển thị, Samsung phát triển giải pháp kiểm soát từng điểm ảnh. Hệ thống làm mờ các điểm ảnh phát ánh sáng rộng và tập trung ánh sáng theo hướng thẳng về phía trước, từ đó hạn chế góc nhìn từ bốn phía xung quanh thiết bị.

Kết quả là nội dung vẫn hiển thị rõ nét với người dùng trực diện nhưng trở nên khó quan sát với người ngồi cạnh hoặc phía sau. Đây không còn là giải pháp thụ động mà là cơ chế bảo mật chủ động được tích hợp ở cấp độ phần cứng hiển thị.

Điểm đột phá của Privacy Display nằm ở khả năng tùy biến theo ngữ cảnh. Người dùng có thể lựa chọn ứng dụng cần kích hoạt chống nhìn trộm như mạng xã hội hay ngân hàng. Hệ thống tự động bật khi mở ứng dụng đã thiết lập và tự động tắt khi chuyển sang tác vụ khác. Khi nhập PIN hoặc mật khẩu, màn hình có thể kích hoạt chế độ bảo vệ riêng. Ngoài ra, chế độ bảo mật một phần cho phép ẩn các thông báo nhạy cảm như số dư tài khoản hoặc tin nhắn riêng tư mà không làm ảnh hưởng toàn bộ màn hình.

Samsung cho thấy bảo mật không còn là phụ kiện bổ sung mà trở thành tiêu chuẩn mới của trải nghiệm smartphone AI.

Galaxy AI Phone tích hợp: AI native, liền mạch và không gián đoạn

Thông điệp Galaxy AI Phone tích hợp định chuẩn trải nghiệm được thể hiện rõ qua cách Galaxy S26 vận hành trí tuệ nhân tạo. Thay vì tồn tại dưới dạng ứng dụng rời rạc, Galaxy AI được tích hợp sâu vào hệ thống, hoạt động xuyên suốt mà không cần tải thêm hay trả phí.

Galaxy S26 Ultra là bản cao cấp nhất trong bộ ba Galaxy S26 năm nay.

AI có thể hiểu nội dung hội thoại và đề xuất câu trả lời ngay trên bàn phím, gợi ý album ảnh phù hợp khi chia sẻ hình, ghi nhớ chuyến bay và nhắc thời điểm khởi hành, hay cảnh báo voucher sắp hết hạn. Thanh Now Bar và trang Now Brief hiển thị thông tin đúng lúc đúng ngữ cảnh, giúp người dùng giảm thao tác và ra quyết định nhanh hơn.

Toàn bộ dữ liệu cá nhân được bảo vệ bởi nền tảng Samsung Knox và chip Knox Vault, đảm bảo mã hóa và lưu trữ trực tiếp trên thiết bị. Người dùng có quyền kiểm soát việc cho phép AI sử dụng ngữ cảnh cá nhân, trong khi thông tin tài chính, y tế và định danh không mặc định lưu trữ trên đám mây.

AI trên Galaxy S26 vì thế không chỉ thông minh mà còn riêng tư và đáng tin cậy, đúng với định nghĩa Galaxy AI Phone tích hợp.

Phần cứng thiết kế cho AI: Nền tảng của sự ổn định và tin cậy

Dòng Galaxy S26 được thiết kế với triết lý phần cứng đủ mạnh để xử lý AI nội bộ mà không cần đám mây.

Để AI vận hành trực tiếp trên thiết bị, Galaxy S26 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy tiến trình 3nm tùy biến riêng cho Galaxy. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi cải tiến giúp tăng khả năng thoát nhiệt lên 28%, duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý đa tác vụ AI, chơi game đồ họa cao hoặc chỉnh sửa video.

Samsung cho rằng AI chỉ thực sự liền mạch khi phần cứng đủ mạnh để xử lý nội bộ mà không phụ thuộc cloud. Triết lý "hardware driven AI" được thể hiện rõ khi chip, hệ thống tản nhiệt và màn hình đều được thiết kế để phục vụ AI.

Cụm camera trên Galaxy S26 Ultra.

Màn hình 10 bit mDNIe với 1,07 tỷ dải màu kết hợp công nghệ ProScaler tích hợp AI mang lại khả năng hiển thị chân thực. Ngay cả khi Privacy Display kích hoạt, người dùng trực diện vẫn cảm nhận được độ sắc nét và chính xác màu sắc cao.

Định chuẩn trải nghiệm mới cho smartphone AI

Camera trên Galaxy S26 được nâng cấp với tính năng quay đêm ấn tượng, zoom 100x.

Galaxy S26 tiếp tục nâng cấp camera với khả năng quay đêm ấn tượng, Space Zoom 100x và tính năng Horizontal Lock giúp khung hình ổn định khi di chuyển. AI Camera Selfie tối ưu ánh sáng ngược, trong khi các công cụ chỉnh sửa bằng câu lệnh giúp sáng tạo nội dung nhanh chóng và trực quan.

Samsung muốn tái định nghĩa smartphone AI bằng Galaxy S26.

Tuy nhiên, điểm Samsung muốn nhấn mạnh không chỉ nằm ở camera hay hiệu năng. Sự kết hợp giữa Privacy Display chống nhìn trộm chủ động, Galaxy AI vận hành xuyên suốt và nền tảng phần cứng mạnh mẽ mới chính là yếu tố tạo nên chuẩn mực mới.

Với Galaxy S26, Samsung không chỉ giới thiệu một flagship mà tái định nghĩa smartphone AI. Khi bảo mật hiển thị được tích hợp ở cấp độ điểm ảnh, khi AI vận hành liền mạch ngay trên thiết bị và khi người dùng toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, trải nghiệm di động được nâng lên một chuẩn mới.

Galaxy AI Phone tích hợp định chuẩn trải nghiệm không còn là khẩu hiệu mà trở thành tuyên ngôn cho kỷ nguyên smartphone nơi trí tuệ nhân tạo vừa thông minh vừa riêng tư vừa đáng tin cậy.