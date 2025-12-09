Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 (lần thứ 7). Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao tổ chức thực hiện và tổng hợp, tiếp nhận ý kiến của bà con nông dân trước thềm hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”, nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng sẽ diễn ra dưới hình thức mở. Theo đó, bà con nông dân, hợp tác xã nêu câu hỏi, trao đổi ý kiến, đề xuất trực tiếp với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng sẽ cùng với lãnh đạo các bộ, ngành lắng nghe và trao đổi, thảo luận các vấn đề bà con nông dân kiến nghị để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra các cơ chế, chính sách tháo gỡ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với hàng nghìn nông dân vào sáng 10/12. Ảnh: Dân Việt.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, qua tổng hợp đã có hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các đề xuất, kiến nghị đã được tổng hợp, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính mà nông dân mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ.

Một là, cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản cho nông dân; các giải pháp hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi số cho nông dân; kết nối doanh nghiệp hợp tác xã - nông dân - nhà khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn.

Hai là, các chính sách, giải pháp về tín dụng, thuế, hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, các sản phẩm thảo dược, đặc hữu; hỗ trợ chế biến sâu đối với các hợp tác xã, các doanh nghiệp siêu nhỏ; phát triển hệ thống logistics phục vụ thương mại nông sản, hàng hóa quy mô lớn; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nhất là việc quảng bá, giới thiệu tiêu thụ nông sản trên môi trường số.

Ba là, tăng cường các giải pháp, biện pháp quản lý, kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, bình ổn giá vật tư đầu vào trong nông nghiệp; vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vấn đề an toàn thực phẩm.

Bốn là, quan tâm đầu tư hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là hạ tầng internet tại các vùng sâu, vùng xa, hệ thống cảnh báo lũ, sạt lở đất; các cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau lũ; thu hút doanh nghiệp, nông dân tham gia, thúc đẩy thị trường bảo hiểm nông nghiệp.

Năm là, về quy hoạch các vùng chuyên canh, phát triển thương hiệu, các ngành hàng chủ lực và giải pháp hỗ trợ nông dân tham gia; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo sinh kế bền vững.

Theo ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá, tổng kết lại những kết quả đã thực hiện được trong 5 năm qua.

Hội nghị cũng được tổ chức kịp thời nhằm lắng nghe các ý kiến góp ý, tham mưu, trao đổi để thực hiện Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị mới ban hành về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19, ông Đoàn nhấn mạnh.