Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

Các trường được xây dựng tại 7 xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O. Hiện các sở, ngành, địa phương và nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và chuẩn bị các điều kiện phục vụ học sinh trước ngày khai giảng.

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, 7 trường đã tuyển 6.814 học sinh, trong đó có 2.586 học sinh nội trú và 4.228 học sinh bán trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp. Ảnh: Ngọc Minh

Gấp rút bổ sung giáo viên

Về nhân lực, 7 trường hiện có 20/21 cán bộ quản lý, 261/373 giáo viên và 42/63 nhân viên.

Để bổ sung đội ngũ còn thiếu, Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh bổ sung 80 chỉ tiêu biên chế và 42 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên.

Ngành giáo dục đồng thời xây dựng phương án điều động, thuyên chuyển, biệt phái và bố trí khoảng 24 giáo viên dạy liên trường nhằm bảo đảm nhân lực giảng dạy.

Bảy phó hiệu trưởng từ các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh cũng được điều động, biệt phái để tăng cường công tác quản lý tại các trường mới.

Bên cạnh đó, 54 nhân viên cấp dưỡng đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt của học sinh nội trú và bán trú.

Để bảo đảm điều kiện học tập, ngành giáo dục đã chuẩn bị 6.814 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9, cấp cho thư viện các trường để học sinh mượn sử dụng.

Các trường cũng xây dựng phương án tổ chức bếp ăn tập thể, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Gia Lai đã cơ bản hoàn thành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên, sẵn sàng khánh thành và khai giảng. Ảnh: An Ninh Gia Lai.

Đặt an toàn của học sinh nội trú lên hàng đầu

Theo kế hoạch, lễ khai giảng và khánh thành 7 trường sẽ được tổ chức với điểm cầu chính tại xã Ia Púch, kết nối truyền hình trực tiếp với điểm cầu Trung ương. Chương trình gồm các nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao công trình và đánh trống khai giảng năm học mới.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương bổ sung giáo viên, hoàn tất việc điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bảo đảm đủ nhân lực giảng dạy khi năm học bắt đầu.

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh tại các điểm trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới. Ảnh: An Ninh Gia Lai.

Ông Giang nhấn mạnh công tác quản lý, chăm sóc học sinh nội trú phải được đặt lên hàng đầu. Các trường phải bảo đảm an toàn thực phẩm, nước sạch, vệ sinh môi trường, y tế học đường; chủ động phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và quản lý chặt chẽ học sinh ngoài giờ học.

Đối với những hạng mục còn đang thi công, các đơn vị phải phân khu, rào chắn và đặt biển cảnh báo, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh.

Về tổ chức bữa ăn, trước mắt các trường có thể thuê đơn vị cung cấp suất ăn để bảo đảm nhu cầu của học sinh ngay từ đầu năm học. Khi cơ sở vật chất hoàn thiện, nhà trường có thể thuê nhân viên cấp dưỡng hoặc ký hợp đồng với đơn vị đủ năng lực tổ chức nấu ăn tại trường.