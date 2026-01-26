Theo thông báo, Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Sơn Đồng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở với 25 thửa đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiền Yên - xứ đồng Lòng Khúc, xã Sơn Đồng.

Các thửa đất có diện tích từ 74,75-148m2, giá khởi điểm hơn 15,6 triệu đồng/m2. Theo quy hoạch, các lô đất được xây dựng tối đa 4 tầng.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, tối đa 3 vòng. Phương thức trả giá theo hình thức trả giá lên.

Giá khởi điểm tại vòng 1 do UBND xã phê duyệt. Từ vòng 2 trở đi, giá khởi điểm bằng mức giá hợp lệ cao nhất của vòng liền kề trước đó.

Khu đất đấu giá xã Tiền Yên - xứ đồng Lòng Khúc (Hà Nội). Ảnh: Hồng Khanh

Về bước giá, vòng 1 áp dụng bước giá 5,5 triệu đồng/m2 (mức chênh lệch cố định). Vòng 2 và vòng 3 có bước giá 2 triệu đồng/m2 (mức chênh lệch tối thiểu).

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 9/2 tại Nhà văn hóa Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hoài Đức.

Khu đất đấu giá tại xứ đồng Lòng Khúc, xã Tiên Yên, huyện Hoài Đức (cũ) từng gây xôn xao thị trường khi nhiều lô ghi nhận giá trúng vượt 100 triệu đồng/m2.

Trước đó, vào tháng 8/2024, phiên đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc thu hút hơn 500 người và trên 1.500 bộ hồ sơ tham gia, kéo dài gần 20 tiếng. Với mức khởi điểm từ 7,3 triệu đồng/m2, giá trúng đã được đẩy lên gấp nhiều lần. Lô cao nhất trúng với giá 133 triệu đồng/m2, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm.

Tiếp đó, ngày 4/11/2024, phiên đấu giá 20 thửa đất cũng ở xã Tiền Yên - xứ đồng Lòng Khúc ghi nhận mức giá trúng cao nhất là 103,3 triệu đồng/m2, cao gấp gần 14 lần so với giá khởi điểm. Lô thấp nhất đạt 85,3 triệu đồng/m2.

Sau đó một tuần, 32 thửa đất tại khu Lòng Khúc tiếp tục được đấu giá thành công, với giá trúng cao nhất là 109 triệu đồng/m2, lô đất 148m2 có giá hơn 16 tỷ đồng. Lô thấp nhất là 79,3 triệu đồng/m2.